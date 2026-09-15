La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este 14 de septiembre a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional, a un día de que el popular grupo mexicano se presente en la Ciudad de México (CDMX) por el Grito de Independencia.

En su mensaje, la mandataria destacó que el grupo es “un referente para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo”, al tiempo que reconoció tanto su trayectoria como la sencillez que los caracteriza.

“Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum también expresó sentirse “muy orgullosa” de los éxitos de la agrupación, considerada una de las más influyentes en la música regional mexicana y con fuerte presencia en migrantes en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte (Especial)

Los Tigres del Norte se presentarán este 15 de septiembre en la CDMX

Los Tigres del Norte encabezarán este 15 de septiembre los festejos patrios en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde ofrecerán un concierto gratuito por la Independencia de México.

El evento comenzará a las 18:00 horas en la explanada de la demarcación, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, donde se espera una alta afluencia debido a la fecha y a la popularidad del grupo.

Además de la agrupación norteña, el programa contempla la participación de:

Sonora Dinamita

Maelo Ruiz

Nota en desarrollo. En breve más información...