A dos días de su cierre de campaña, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo prometió “cuidar el legado” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su mitin en Tabasco.

En el día 88 de campaña y frente a alrededor de 50 mil personas reunidas en la Plaza de la Revolución de Villahermosa, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición encabezada por el partido Morena, elogió a AMLO por su labor al frente del gobierno federal y refirió que ya es el mejor presidente de la historia moderna de México.

También se comprometió a no traicionar los principios de Morena y a llevar a México por el camino de la justicia social, de la seguridad y de la prosperidad compartida.

“Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí querido presidente que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios y que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad, de la prosperidad compartida”, expresó Sheinbaum acompañada de Javier May, candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco.

Claudia Sheinbaum dedica conmovedor mensaje a AMLO desde Villahermosa, Tabasco

Entre el grito de batalla ‘¡es un honor estar con Obrador!’, Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje escrito especialmente para elogiar la figura política de AMLO.

“Un hombre que con su sencillez y su grandeza conquistó el corazón del pueblo de México. Un hombre que caminando todos los municipios de nuestro país fue revolucionando las conciencias. Un hombre que supo traducir la historia de nuestra patria en enseñanza cotidiana”, exclamó Sheinbaum al leer el mensaje preparado en una tarjeta.

Continuó: “Un hombre que nunca se ha vencido frente a la adversidad, que sabiendo conocer las necesidades de nuestro pueblo y nuestra patria, y estableciendo buenas relaciones con todos aquellos que así lo han querido: con empresarios, con clases medias, con hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, supo marcar la diferencia entre el poder político y el poder económico”.

En su mensaje, la candidata de Morena aseguró que López Obrador ha cumplido cada uno de los compromisos que hizo y destacó que defendido la soberanía nacional, ha predicado con el ejemplo de austeridad republicana y que es un hombre que ha hecho y está haciendo historia.

“Ha cumplido cada compromiso que hizo y que ha hecho con el pueblo de México. Que ha defendido nuestra soberanía, que nos ha enseñado la austeridad republicana y la profundidad del humanismo mexicano. Un hombre que ha hecho y está haciendo historia. Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí, querido presidente, que vamos a guardar tu legado” Claudia Sheinbaum Pardo. Candidata presidencial de Morena

Claudia Sheinbaum invita a simpatizantes de Tabasco a salir a votar el 2 de junio para que “no vuelva la corrupción”

En la parte final de su discurso que duró cerca de media hora, Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía de Tabasco a salir a votar el próximo 2 de junio.

La morenista desatacó la importancia de salir a ejercer el derecho al voto para que “no regrese la corrupción” y, al mismo tiempo, para dar continuidad al proyecto de nación iniciado por AMLO.

“Este 2 de junio estamos decidiendo entre dos proyectos de nación. Un proyecto que representa la transformación y otro proyecto que representa el pasado”, apuntó.

Sheinbaum enlistó una serie de diferencias entre su proyecto y el de la oposición.

“Ellos son la corrupción y nosotros somos la honestidad; ellos son el autoritarismo, nosotros defendemos la democracia; ellos son la represión, nosotros defendemos la libertad; ellos defienden los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos del pueblo de México; ellos defienden el saqueo y nosotros la defensa del patrimonio nacional” Claudia Sheinbaum

¿Cómo va la encuesta presidencial rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 2 de mayo sobre las candidaturas presidenciales de las elecciones México 2024, Claudia Sheinbaum lidera las preferencias electorales.

La intención del voto para las tres candidaturas presidenciales es el siguiente:

Claudia Sheinbaum, con el 54.4%% de los votos,

Xóchitl Gálvez, con el 21.3% de los votos,

Jorge Álvarez Máynez, con el 12.8% de los votos

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.