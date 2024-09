¿Quién es Evangelina Rentería? Se trata de la soldada Primera Auxiliar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que tendrá un importante papel en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum hará historia al asumir la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país, lo que marcará el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La soldada Evangelina Rentería jugará un papel fundamental en este proceso de transición presidencial, por lo que te damos más detalles sobre su vida y trayectoria. ¿Quién es? Te contamos.

¿Quién es Evangelina Rentería?

Vecina de la alcaldía Iztapalapa, la soldada Evangelina Rentería comenzó su carrera hace 17 años cuando se acercó a la Fábrica de Vestuario y Equipo (FAVE), de la Sedena.

Fue en esa institución en la que Evangelina Rentería se desempeñó en el Taller de Costura, donde gracias a su habilidad y destreza, la soldada fue seleccionada para confeccionar las bandas presidenciales de AMLO del 2018.

Nuevamente, Evangelina Rentería fue seleccionada para bordar el escudo de la banda presidencial que Claudia Sheinbaum portará este 1 de octubre.

¿Cuál es la edad de Evangelina Rentería?

Aunque se saben detalles de Evangelina Rentería como su gusto y habilidad por la costura, se desconoce su fecha de nacimiento, y por ende, tampoco se sabe su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Evangelina Rentería?

Dado que no conocemos su fecha de nacimiento, no se sabe el signo zodiacal de Evangelina Rentería, lo cual no es relevante para su destacado papel del 1 de octubre en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

¿Evangelina Rentería tiene esposo?

La soldada Evangelina Rentería ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se sabe quién es su esposo o si está casada.

¿Evangelina Rentería tiene hijos?

Al igual que en el caso anterior, Evangelina Rentería tampoco ha revelado sus detalles familiares como la identidad de sus hijos.

No obstante, la soldada ha declarado que se siente orgullosa de su noble tarea.

¿Qué estudios tiene Evangelina Rentería?

Tampoco se sabe el nivel de estudios de Evangelina Rentería, pero se conoce que tiene una gran habilidad en materia de bordados y confecciones.

La soldada declaró que el arte de confeccionar el escudo de la bandera fue una habilidad que aprendió sola, lo que demuestra su gran destreza.

¿En qué ha trabajado Evangelina Rentería?

Desde hace 17 años, la soldada Evangelina Rentería se unió a las filas de la Sedena para formar parte del Taller de Costura.

Fue gracias a su talento que Evangelina Rentería fue seleccionada para elaborar el escudo de la banda presidencial de AMLO, trabajo en el que demoró casi una semana.

La soldada dijo sentirse muy orgullosa por bordar el Escudo de AMLO, y ahora, el de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Mucho orgullo para mí, en primera, por el Escudo; segundo, para la primera mujer presidenta, que yo vaya a bordar, es un orgullo para mí y mi familia. Pensar en cómo mejorar el bordado, que se vea más resplandeciente, no sé cómo explicarle, es algo emocionante estar ahí, cociendo, es una tranquilidad bordar” Evangelina Rentería

Secretaría de Gobernación designa a Evangelina Rentería como la encargada de bordar el escudo de la banda presidencial de Claudia Sheinbaum

La Secretaría de Gobernación presentó a la soldada Primera Auxiliar de la Sedena, Evangelina Rentería, como la encargada de bordar el escudo para la Banda Presidencial que portará Claudia Sheinbaum en su toma de protesta.

“Ella es Evangelina Rentería de la Cruz, la soldada de la Sedena encargada de confeccionar el escudo para la Banda Presidencial que el presidente López Obrador entregará el 1° de octubre a la presidenta electa Claudia Sheinbaum”, compartió la Secretaría de Gobernación en su cuenta de X.

Su elaboración requirió seis días de trabajo debido al meticuloso bordado de las plumas del águila en su Escudo Nacional, tarea que se consigue cosiendo hebra por hebra e incorporando distintas tonalidades de hilo, incluyendo canutillo de plata y de cobre.