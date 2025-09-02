Una cantante mexicana de gran trayectoria también se presentará en el Zócalo en la Ciudad de México (CDMX) este 15 de septiembre.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 2 de septiembre se dieron a conocer los artistas que se estarán presentando para los festejos del 15 de septiembre en la plancha de la Constitución de la CDMX.

Como cada año, el gobierno federal invita a importantes artistas para acompañar la celebración de la Independencia de México, a continuación te decimos qué cantante acompañará en su primer Grito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como lo anunció la presidenta de México, desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 2 de septiembre, con un video promocional para los festejos de este 15 de septiembre se presentarán varios artistas.

Entre ello Alejandra Ávalos, cantante mexicana de gran trayectoria, junto con otros de como:

La Arrolladora Banda el Limón de Don René Camacho

Colectivo Legado de Grandeza

En este video sólo se puede ver una pequeña imagen de Alejandra Ávalos donde se confirma su participación para este próximo lunes 15 de septiembre a las 20:00 horas en el Zócalo de la CDMX.

Pero además es:

Productora

Conductora

Locutora

Actriz de teatro, cine y televisión

En 1980 hizo su debut oficial en La Voz del Heraldo destacando por su talento que la acompaña por más de 40 años de trayectoria en el medio del espectáculo.

En su larga trayectoria profesional también ha interpretado con su voz a la música regional mexicana.

Aunque aún no se han dado detalles del itinerario para su presentación en el Zócalo de la CDMX para este 15 de septiembre junto con la presidenta Claudia Sheinbaum autoridades del gobierno de México revelaron que el festejo iniciará a partir de las 20:00 horas.