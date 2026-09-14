Claudia Sheinbaum aseguró que los resultados más recientes de la prueba PISA muestran un desempeño destacado de las escuelas públicas mexicanas frente a las privadas, al tiempo que reiteró sus cuestionamientos sobre el alcance de esta evaluación internacional.

“Nuestra obligación es que la escuela pública sea mejor que la particular (...) lo sostengo y además lo dice la prueba, me lo enseñó Mario (Delgado) el otro día que las mejores escuelas calificadas fueron públicas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México sostuvo que la educación pública debe ser la mejor opción para las familias y señaló que algunos de los planteles con mejores resultados pertenecen al sistema público.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron en medio del debate sobre los indicadores utilizados para medir la calidad educativa en México.

Claudia Sheinbaum destaca que prueba PISA reconoce las fortalezas educativas de México

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la prueba PISA que se aplicó en México reconoce las fortalezas educativas en el país.

“La prueba PISA, además de que los sostengo, no estamos de acuerdo con la prueba PISA por cómo se aplica, pero inclusive, dentro de la prueba PISA, reconocen fortalezas de la educación en México que no se reconocen en otros países (...) estas son fortalezas de la educación muy grandes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además señaló que en México existe una reducción de la brecha educativa ante esta prueba PISA.

Debido a que Entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años elegibles para rendir la prueba PISA aumentó más rápido que la población total de 15 años en México, que pasó de:

2015: 62%

2025: 69%

Asimismo, que la matrícula en educación secundaria aumentó de manera constante.

Y que los resultados están relacionados en parte con la integración de más jóvenes de contextos marginados al sistema escolar.

Mientras que en ciencias, la brecha entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos es menor que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):

México: 68 puntos

Promedio OCDE: 85 puntos

En tanto en otros datos destacados de la educación en México y sus fortalezas son: