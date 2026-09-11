La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este 11 de septiembre que su gobierno trabaja en un nuevo libro de matemáticas para reforzar el aprendizaje de estudiantes de educación básica, luego de los resultados de México en la prueba PISA 2025.

“Ahora, que hay que avanzar en matemáticas, pues hay que avanzar en matemáticas. Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas, para ayuda a los profesores y a los estudiantes”. Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum señaló que la estrategia educativa contempla fortalecer tanto matemáticas como lectura, dos de las áreas en las que México registró retrocesos en la evaluación internacional de la OCDE: PISA 2025.

Sheinbaum anuncia nuevo libro de matemáticas

De acuerdo con lo dicho con Claudia Sheinbaum, el nuevo material formará parte de las acciones para reforzar el aprendizaje de matemáticas y, de acuerdo con la presidenta, la elaboración del libro ya fue instruida por la mandataria. El anuncio ocurre después de que los resultados de PISA 2025 mostraran un descenso en el desempeño de estudiantes mexicanos.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022, mientras que en lectura alcanzó 408 puntos, también siete menos que en la evaluación anterior. En contraste, ciencias pasó de 410 a 414 puntos en la evaluación de la OCDE.

“Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales, que es algo que tomamos y una medida en el País que está por ser ratificada, pero fue ratificada por la mayoría de los maestros de México, de que, por ejemplo, no se usan los celulares en la educación básica”. Claudia Sheinbaum

Los resultados PISA colocaron nuevamente el aprendizaje de matemáticas como uno de los principales retos del sistema educativo mexicano; cabe mencionar que Sheinbaum también ha señalado que PISA no debe utilizarse como el único parámetro para medir la educación en México y destacó que el comportamiento descendente se presentó en distintos países de la OCDE.

El anuncio del nuevo libro de matemáticas se suma al compromiso planteado previamente por Sheinbaum de incorporar materiales específicos de Historia, Matemáticas y Lectura dentro de la educación básica en México.