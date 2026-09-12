La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a todos los maestros de Oaxaca durante su gira por el estado tras los resultados obtenidos en la prueba PISA.

Desde el Auditorio Guelaguetza, Claudia Sheinbaum destacó que México es de los primeros países de la Organización para el Desarrollo Económico, en donde los maestros “se quedan hasta el final” para ayudar a los estudiantes a aprender.

“México es de los países de toda la Organización para el Desarrollo Económico, esta organización, la OCDE, donde las niñas y los niños dicen: “los maestros se quedan con nosotros hasta el final para ayudarnos a aprender”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó labor de maestros en Oaxaca ante resultados de PISA

Claudia Sheinbaum destacó la labor del magisterio de maestros de Oaxaca, tras elogiar el tiempo que dedican en las aulas para que millones de estudiantes obtengan conocimiento.

La presidenta de México externó un reconocimiento, afirman que esto solo es posible gracias al profesionalismo de cada uno de los docentes, tanto de Oaxaca como del país.

“Eso son el magisterio nacional, las maestras y los maestros de Oaxaca, y de todo el país. Así que nuestro reconocimiento siempre a las maestras y a los maestros”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con Sheinbaum, la pregunta que más destaca de la prueba PISA es el tiempo que dedican los maestros a los estudiantes, en donde México se ubica dentro de los primeros lugares de la OCDE.

En su discurso, la presidenta reconoció que han existido diferencias con los maestros de Oaxaca, pero refrendó su compromiso para apoyar al magisterio para fortalecer la educación de miles de estudiantes.

Por ello, afirmó que continuarán apoyando los proyectos estatales, destinados a la entrega de útiles, uniformes y apoyos escolares para incentivar a los alumnos.