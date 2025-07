La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre Adán Augusto López Hernández ante los señalamiento por vínculos con Hernán Bermúdez Requena, llamado “comandante H”, presunto líder del grupo criminal de La Barredora y secretario de Seguridad durante su gobierno estatal en Tabasco.

Ante la orden de aprehensión contra el exsecretario de seguridad de Tabasco, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 17 de julio que la Fiscalía deberá demostrar si hay algo que lo vincule con Adán Augusto López.

Cabe recordar que la orden de aprehensión se confirmó este fin de semana por José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, quien señaló que el “comandante H” se encuentra prófugo de la justicia y con ficha de Interpol.

Claudia Sheinbaum dijo que los homicidios en Tabasco eran bajos y señaló que cuando entró el gobernador Carlos Manuel Merino fue cuando se inició una de violencia.

Cabe recordar que que Carlos Manuel Merino entró como gobernador interino de 2021 a 2024, en lugar de Adán Augusto López, quien fue designado Secretario de Gobernación.

¿Dónde está Adán Augusto López? Morena no sabe su paradero en pleno escándalo por Hernán Bermúdez Requena

“Pudo haber sido 2021, 2022, que entró el gobernador Merino a Tabasco que se viene una ola de más violencia en Tabasco, se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. A partir de ahí empieza muchas investigaciones, nosotros no cubrimos a nadie pero tiene que haber pruebas no un dicho, no una suposición de cualquier persona…”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México