Tras las acusaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, ya hay fecha para la reaparición pública del actual coordinador de Morena en la Cámara de Senadores.

El 16 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la vinculación de Hernán Bermúdez Requena como fundador del grupo criminal de La Barredora en Tabasco, además de comunicar el secretario salió de México el 26 de enero de 2025.

Sin embargo, luego de las acusaciones, legisladores de la bancada de Morena en el Senado dijeron desconocer el paradero de Adán Augusto López; no obstante, el senador confirmó su asistencia a la próxima reunión del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, el domingo 20 de julio.

En torno a la presencia de Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, tras las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, la periodista Leticia Robles explicó en redes sociales que el coordinador de la bancada de Morena asistió al Senado ayer jueves 17 de julio.

La comunicadora también precisó que el senador estuvo solo unos momentos en la cámara alta del Congreso de la Unión, donde se reunió con el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, así como con otros colaboradores.

¿Dónde está Adán Augusto López? Morena no sabe su paradero en pleno escándalo por Hernán Bermúdez Requena

No obstante, la reaparición pública de Adán Augusto López será el domingo 20 de julio, según la periodista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reaccionó tras las acusaciones en contra de de Hernán Bermúdez Requena, quien no solo es buscado por las autoridades de México sino que cuenta con una ficha roja de la Interpol.

En este sentido, en su conferencia mañanera de ayer 17 de julio, Claudia Sheinbaum pidió pruebas y no dichos en contra de Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue señalado como fundador del grupo criminal La Barredora, en Tabasco.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y, particularmente, del senador Adán Augusto”.

Claudia Sheinbaum