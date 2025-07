El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente Jorge Romero y legisladores federales, presentará una denuncia contra Adán Augusto López Hernandez por sus presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, quien cuenta con ficha de Interpol.

El también conocido como “comandante H” era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador de la entidad y presuntamente ya sabía de sus vínculos criminales.

Además, los legisladores federales del PAN, propondrán la creación de una comisión al interior del Poder Legislativo para que se investigue el caso.

Los integrantes del PAN, actualmente presentes en la Comisión Permanente por el receso vacacional, señalaron que Adán Augusto López Hernández debería pedir licencia y enfrentar las acusaciones

Jorge Triana, vocero y senador del PAN, dijo que se está armando un expediente encara presentar una denuncia l os próximos días ante el Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, defendió Adán Augusto López Hernández y dijo que no es similar el caso al de Felipe Calderon, cuyo secretario de Seguridad federal tenía vínculos con el crimen organizado.

El presidente de la Cámara de Senadores dijo que es un golpeteo político y que no se parecen en nada las situaciones porque nadie encaró a Hernán Bermúdez Requena para decirle que es un asesino como él lo hizo con Genaro Garcia Luna.

“No, hombre, ¿cómo va a ser muy similar? Yo le dije en su cara a Genaro García Luna que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel, y los medios decían que yo le faltaba al respeto. Calderón no podía no, a ver, díganme cuándo un legislador local le dijo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo que yo hice con García Luna, no hay ninguna similitud; no hay ninguna similitud, pero ninguna es ninguna. Y ya platicará Adán Augusto; ya comentó la compañera presidenta que no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto, entonces, puro golpeteo, la verdad”

Gerardo Fernández Noroña. Presidente Senado