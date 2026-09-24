Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre la visita del presidente de Corea del Sur (República de Corea), Lee Jae-myung a Palacio Nacional la tarde de este jueves 24 de septiembre.

La presidenta de México mantuvo una reunión con su homólogo surcoreano en el transcurso de su visita, así como una conferencia de prensa en la que se estableció una ruta estratégica para el Plan de Acción 2026-2030.

“Coincidimos con el presidente Lee en el objetivo de una mayor cooperación económica, complementaria entre nuestros países”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Tal como destacó el Gobierno de México al respecto de la visita de Lee Jae-Myung, además de fortalecer la relación bilateral con Corea del Sur, se abordó el tema social y la inversión en diversos sectores en nuestro país.

Claudia Sheinbaum revela detalles de la visita de Lee Jae-myung a Palacio Nacional

Mediante redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó la visita oficial de Lee Jae-myung, con fotografías del encuentro que tuvo lugar en Palacio Nacional, junto a la comitiva del presidente surcoreano.

Sheinbaum revela detalles de la visita de Lee Jae-myung a Palacio Nacional (Presidencia)

Además del recorrido a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum compartió la reunión con Lee Jae-myung y su comitiva, en la que participó su gabinete, como se puede observa en una de las fotografías.

Al respecto, el Gobierno de México destacó la conversación entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung, con empresarios de Corea del Sur, quienes reafirmaron su confianza en nuestro país para realizar nuevas inversiones.

De momento no informaron detalles sobre las inversiones, sin embargo se adelantó que será en diversos sectores para la economía de México, lo que resalta la relación bilateral, fuerte para ambas naciones.

Claudia Sheinbaum destaca encuentro productivo con Lee Jae-Myung en Palacio Nacional

Fue en conferencia de prensa que Claudia Sheinbaum resaltó la reunión con Lee Jae-Myung como un encuentro productivo que fomenta los 64 años de relación diplomática entre México y Corea del Sur.

Sheinbaum revela detalles de la visita de Lee Jae-myung a Palacio Nacional (Presidencia)

Destacó a su vez que la relación bilateral se sustenta en valores e intereses compartidos, como una visión de prosperidad, lo que coincidió en el objetivo de una mayor cooperación económica para ambos pueblos.

Esto se vio reflejado en 2025, ya que el comercio bilateral alcanzó los 27 mil millones de dólares, ya que México es el principal socio de Corea del Sur en América Latina, mientras que el país asiático es uno de los cinco principales.

Esto da la oportunidad de cooperar en sectores estratégicos, debido al liderazgo tecnológico de Corea del Sur y la posición estratégica de México, lo que permitirá la ampliación de los centros de investigación.