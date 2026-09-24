Luego de la anunciada reunión de trabajo entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung, la presidenta de México y su homólogo de Corea del Sur salieron al balcón del Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung saludaron a fans del grupo Stray Kids, quienes se presentarán en la CDMX los días 25 y 26 de septiembre.

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung saludan a fans de Stray Kids reunidos afuera de Palacio Nacional

Como sucediera con BTS hace unos meses, fans de Stray Kids se reunieron fuera de Palacio Nacional para ver al grupo; por ello, Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung salieron al balcón para saludar a la gente reunida.

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung (Especial)

Este gesto también fue una manera de mostrarle al presidente de Corea del Sur la importancia de la cultura asiática en México.

Tomando en cuenta que gran parte de la reunión que sostuvieron, giro en torno al intercambio cultural entre las dos naciones.

Puesto que México poco a poco se ha posicionado como uno de los mercados más importantes para los productos de Corea del Sur, principalmente en términos de entretenimiento.

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung fortalecen la relaciones entre México y Corea del Sur

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung fue una de las más anticipadas dentro para el comercio, la política y el intercambio cultural entre México y Corea del Sur.

Sheinbaum recibe a Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, en Palacio Nacional (Tomada de video)

Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung firmaron el llamado Plan de Acción México-Corea 2026-2030, el cual se trata de una ruta de cooperación e intercambio para los próximos 4 años.

Abordando materias como la cultura, educación, ciencia, tecnología, turismo, inteligencia artificia y finanzas, entre muchas otras, con lo que se espera reforzar la relación en el futuro inmediato.

Además se planteó la idea de crear un centro de cultura K-Pop, tomando en cuenta la importancia de todo lo que engloba esa rama de la música procedente de Cora del Sur.