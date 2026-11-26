Ximena Santaolalla externó que la presidenta Claudia Sheinbaum, le mandó un mensaje personal mostrándole su apoyo y sororidad tras la denuncia por abuso sexual del que fue víctima.

Claudia Sheinbaum expresó solidaridad con Ximena Santaolalla en la Mañera del Pueblo este 26 de noviembre. Sin embargo, también lo hizo por un mensaje a través de su número personal.

Claudia Sheinbaum manda mensaje a Ximena Santaolalla; la apoya como mujer y presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó estar enterada de la denuncia pública que Ximena Santaolalla hizo sobre su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, por lo que expresó solidaridad públicamente.

Sin embargo, la escritora compartió en entrevista con Carmen Aristegui el mensaje de WhatsApp que recibió desde el número personal de Claudia Sheinbaum, explicando la emoción que sintió al saber que su caso estaba provocando ruido a nivel presidencial.

Ximena Santaolalla reconoció que estaba incrédula de que fuera un mensaje real de la presidenta de México, pero tras confirmar que se trata de su número personal, dijo sentirse con “muchísimo sentimiento”.

Fue así que Ximena Santaolalla leyó textualmente el mensaje de WhatsApp “cálido” que recibió por Sheinbaum:

“Querida Ximena soy Claudia Sheinbaum, vi tu publicación a través de El País, no puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti. Por favor, siéntete apoyada, estamos contigo. Este es mi celular personal, si deseas presentar denuncia o por lo menos platicar, aquí estamos como mujer solidaria y como presidenta”. Mensaje de Claudia Sheinbaum leído por Ximena Santaolalla.

A la perspectiva de la escritora, el que su denuncia por abuso sexual a manos de Francisco Aguirre Gómez, exdirector de Grupo Radio Centro, llegara a oídos de Sheinbaum abre la puerta a generar iniciativas para prevenir el abuso sexual infantil, sabiendo que es un delito recurrente en las infancias.

La escritora también volvió a reiterar su agradecimiento a la mandataria y expresó el confort que sintió al leer un apoyo para denunciar “o por lo menos platicar”.

Fiscalía CDMX también buscó a Ximena Santaolalla para brindarle apoyo

La escritora Ximena Santaolalla compartió que así como Claudia Sheinbaum, la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, la buscó para brindarle apoyo.

Sin dar mayores detalles, explicó que quedó en reunirse con Bertha Alcalde y con la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Gema Guadalupe Chávez Duran, para hablar sobre su caso.

Aunque Ximena Santaolalla confesó “todavía no he tomado ninguna decisión” al respecto de denunciar al empresario, explicó que sí su acción legal ayuda a eliminar la impunidad , sí estaría dispuesta a hacerlo.