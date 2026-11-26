La escritora mexicana Ximena Santaolalla reveló públicamente que sufrió abusos sexuales durante nueve años por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez; con el propósito de romper el silencio institucional y visibilizar una problemática que afecta a millones de infantes.

Tras su denuncia, Ximena Santaolalla agradeció el respaldo institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le ofreció acompañamiento gubernamental, un gesto que según la escritora le ha permitido avanzar significativamente en su proceso personal de sanación.

Ximena Santaolalla calificó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum como un “privilegio enorme”.

“Es un privilegio enorme que la presidenta se haya referido a mi caso específico y se lo agradezco mucho” Ximena Santaolalla

Ximena Santaolalla agradece solidaridad de Claudia Sheinbaum y revela sentirse “acompañada y acogida”

Ximena Santaolalla expresó su agradecimiento por la solidaridad y el ofrecimiento de acompañamiento institucional de la Secretaría de las Mujeres y del Gobierno de México brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sin embargo, claro que esto va mucho más allá de mí. Mi historia solo tiene relevancia en la medida que es la historia de miles de otras personas (...) Quiero agradecerle a la presidenta Sheinbaum y decirle que es maravilloso lo que dijo por mí y que quisiera que todas las víctimas sintieran lo mismo que yo estoy sintiendo” Ximena Santaolalla

La escritora manifestó sentirse “acompañada y acogida” y calificó este respaldo como un “privilegio enorme”, señalando su deseo de que todas las víctimas de violencia puedan contar con el mismo acompañamiento.

“No sé ni qué decir. Lo único que puedo decir es gracias. Me siento acompañada, me siento acogida, me siento pues contenta, feliz, agradecida (...) Le agradezco de todo corazón a la presidenta que me haya escrito personalmente, que haya dado el mensaje que dio hoy en la mañana” Ximena Santaolalla

No obstante, enfatizó que su caso solo cobra sentido en la medida en que visibiliza la historia de miles de personas más, por lo que aprovechó la atención pública para hacer las siguientes peticiones:

Dar seguimiento a las carpetas de investigación y combatir la impunidad: Solicitó que la visibilidad de su testimonio sirva para reactivar las denuncias y carpetas de investigación de otras víctimas en el país. Destacó la alarmante cifra de impunidad en México, donde apenas el 1% de los casos de violencia sexual infantil concluye con una sentencia condenatoria. Reformar la prevención de abuso infantil: Exigió implementar programas de prevención donde la responsabilidad de detectar y frenar el abuso recaiga plenamente en los adultos, familias, escuelas e instituciones, en lugar de exigir o esperar a que los niños identifiquen o denuncien la violencia que sufren. Crear programas de atención a agresores: Propuso establecer esquemas de intervención orientados a atender a los perpetradores y a personas con posibles conductas o impulsos agresores antes de que cometan un delito, argumentando que es indispensable abordar la problemática para detener la violencia desde la raíz.

¿Cuál fue el mensaje de Claudia Sheinbaum por el que le agradeció Ximena Santaolalla?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su respaldo a la escritora Ximena Santaolalla tras conocerse su testimonio de abuso sexual durante la infancia.

Informó que le envió un abrazo y un mensaje personal manifestándole el apoyo del Gobierno de México ante la “historia de vida tremenda que vivió de abuso”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Puso a disposición de la autora el respaldo jurídico e institucional del Gobierno federal y de la Secretaría de las Mujeres en caso de que decida emprender acciones legales.

Enfatizó que la decisión de presentar una denuncia ante las autoridades le corresponde exclusivamente a la escritora, señalando que “depende de ella” y expresando “ojalá la presente”, asegurando que el Estado estará con ella decida lo que decida.