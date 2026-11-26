Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se solidariza con la escritora Ximena Santaolalla y ofrece apoyo si presenta denuncia por violencia sexual contra Francisco Aguirre Gómez.

“Primero nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena. Es una historia de vida tremenda, que vivió de abuso. Ayer tuve la oportunidad de mandarle mensajes de solidaridad y decirle todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia y lo que ella decida evidentemente y que sepa que estamos con ella” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo hoy 26 de noviembre de 2026, la presidenta de México expresó su apoyo a la escritora después de la revelación de haber sido víctima de abuso de Aguirre Gómez.

Señaló que depende de Ximena Santaolalla presentar la denuncia correspondiente y reiteró el apoyo del Gobierno de México, así como de la Secretaría de las Mujeres para realizarla.

Sheinbaum manda un abrazo a Ximena Santaolalla

Tras la denuncia de Ximena Santaolalla, la presidenta de México se solidarizó y le mandó un abrazo con la escritora, quién reveló su historia de abuso en una entrevista para El País.

Donde narró cómo fue víctima de abuso sexual de parte de quién fuera su padrastro durante su infancia.

Es por ello que la presidenta de México mandó su abrazo a la escritora, quién en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decidió levantar esta denuncia pública, sin embargo no se ha revelado si ya comenzó un proceso legal.

Por esa misma razón es que la presidenta Sheinbaum le ofreció su respaldo, así como del Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres para realizar este proceso.















