La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje a Morena tras los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, donde se confirmó el triunfo de Rodrigo Paz, candidato de derecha.

“Desde la perspectiva de de los movimientos progresistas en en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso. Pero hablando pues ya políticamente de el movimiento de transformación es muy importante permanecer en unidad porque cuando te divides pues es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destacó que los comicios en Bolivia representan una lección sobre la importancia de la unidad en los movimientos políticos de izquierda, tanto en México como en Latinoamérica.

Según la presidenta de México, la división que vivió la izquierda boliviana permitió que la derecha se posicionara con éxito y alcanzara la presidencia.

La presidenta enfatizó que Morena debe permanecer cohesionada para mantener fuerza ante la ciudadanía.

Sheinbaum afirmó que “cuando nos dividimos, perdemos fuerza con la gente, con el pueblo”, haciendo un llamado a la organización y coordinación interna del partido.

El triunfo de Rodrigo Paz se interpreta como un ejemplo de cómo la fragmentación de los movimientos progresistas puede abrir espacio a la derecha.

Claudia Sheinbaum subrayó que la unidad es clave para enfrentar desafíos electorales y mantener influencia en la región, destacando la relevancia de Morena como actor político en México y Latinoamérica.

Ante este contexto es que la presidenta de México envió un mensaje de unidad a Morena.

Resaltó que “hablando políticamente en el movimiento de transformación es muy importante permanecer en unidad”, porque cuando hay una división “pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”.

Al respecto de los comicios en Boliva tras su segunda vuelta electoral, Rodrigo Paz, candidato de derecha se presenta como el ganador con más del 54 por ciento de los votos.

Con 54.53 % de los votos, Rodrigo Paz le ganó al expresidente conservador y candidato Jorge Tuto Quiroga.

De esta manera el candidato de derecha, Rodrigo Paz termina con una racha de más de 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia.