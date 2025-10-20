Alito Moreno, líder nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI), felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones Bolivia 2025.

Alito Moreno reconoció en el nuevo presidente centro-derechista de Bolivia a un hombre de carácter prudente, mesurado, inteligente y con profundo amor a su tierra.

El líder del PRI Le deseó éxito para que el país sea referente en la región andina y Latinoamérica.

También destacó que las elecciones Bolivia 2025 fueron democráticas, transparentes y en paz.

“Felicito a mi querido amigo, Rodrigo Paz, electo este domingo como Presidente de Bolivia, en una jornada democrática, transparente y en paz. Lo conocemos como un hombre de carácter prudente, mesurado e inteligente, con un profundo amor por su tierra. Estamos seguros de que trabajará todos los días con firmeza y compromiso para construir mejores oportunidades y una mayor calidad de vida para el pueblo boliviano.” Alito Moreno. PRI

Rodrigo Paz se alza con el triunfo como nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia con más del 54 por ciento de votos este domingo 19 de octubre.

El candidato Rodrigo Paz ganó con 54.53 por ciento de los votos, mientras que su contrincante el conservador Jorge Tuto Quiroga tuvo 45.47 por ciento.

Tribunal Supremo de Bolivia avala triunfo de Rodrigo Paz

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia señalaron como irreversible el resultado con 98 por ciento de las actas computados.

Rodrigo Paz es hijo del expresidente izquierdista Jaime Paz, quien gobernó Bolivia de 1989 a 1993.