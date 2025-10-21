Se ha confirmado que el ex presidente boliviano de 65 años de edad, Evo Morales será investigado por la Fiscalía de Bolivia por trata de personas.

“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”. Fiscalía de Bolivia

Luego de que formalmente la Fiscalía en la región de Tarija presentó una acusación contra Evo Morales por un delito de trata de personas agravado por presunta relación con una menor de edad en 2015.

La acusación formal en contra del expresidente de Bolivia se da “tras un análisis minucioso de todas las pruebas e informes” recabados durante la etapa preparatoria del proceso, precisó la fiscalía.

Por lo que ahora, la Fiscalía de Bolivia tendrá que esperar a que el juez fije fecha para comenzar con el juicio en contra de Evo Morales.

Evo Morales (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)

Evo Morales sigue evadiendo a la Fiscalía de Bolivia

Tras la investigación por parte de la Fiscalía de Bolivia por trata de personas, Evo Morales sigue evadiendo a la justicia.

Pues dichas acusación a Evo Morales se suma a la orden de captura contra el exmandatario de octubre de 2024, cuando la misma Fiscalía de Bolivia lo señaló de tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente en 2016.

El expresidente de Bolivia desempeñó tres mandatos consecutivos: de enero 2006 a enero 2010; de enero 2010 a enero 2015 –ambos por reelección- y de enero 2015 a noviembre de 2019 cuando renunció.

Sin embargo, Evo Morales jamás se presentó, según por problemas de salud, ante las imputaciones en su contra, lo que hizo que tribunal judicial declarará en rebeldía al expresidente.

Tanto que hasta ahora Evo Morales permanece resguardado en la localidad de Trópico de Cochabamba, con el apoyo de sus aliados.