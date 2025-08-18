Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial de Bolivia, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y competirá en la segunda vuelta contra el ex presidente Jorge Quiroga.

Candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira busca seguir los pasos de su padre, el ex presidente de Bolivia Jaime Paz Zamora.

A continuación, te contamos quién es Rodrigo Paz Pereira, así como:

¿Qué edad tiene Rodrigo Paz Pereira?

¿Rodrigo Paz Pereira tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Paz Pereira?

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo Paz Pereira?

¿Qué estudió Rodrigo Paz Pereira?

¿En qué ha trabajado Rodrigo Paz Pereira?

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial de Bolivia (Especial)

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? Candidato presidencial de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela, España, cuando su familia estaba exiliada por el periodo de dictaduras militares en Bolivia.

Cuando se acabó la dictadura boliviana, la familia de Rodrigo Paz Pereira regresó a Bolivia y él creció en la ciudad de Tarija, donde es originario su padre.

Desde joven ahí se formó y desarrolló su carrera política.

Rodrigo Paz Pereira tiene actualmente 57 años, cumplirá 58 el 22 de septiembre de 2025.

La esposa de Rodrigo Paz Pereira es Mari Elena Urquidi, a quien apodan de cariño ‘Marilena’.

Dado que su fecha de nacimiento es 22 de septiembre, su signo zodiacal es virgo.

Rodrigo Paz Pereira y Marilena tienen cuatro hijos: Catalina, Alicia, Paulino y Elena.

La trayectoria académica de Rodrigo Paz Pereira es la siguiente:

Licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en Bolivia

en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en Bolivia cuenta con una maestría en Gestión Política en la American University, de Estados Unidos

La trayectoria política de Rodrigo Paz Pereira se encuentra enmarcada por los siguientes cargos:

Diputado nacional (Tarija)

Presidente del Concejo Municipal de Tarija

Alcalde de Tarija

senador nacional por Tarija, representando la alianza Comunidad Ciudadana (CC)

es líder de la agrupación ciudadana Primero la Gente

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial de Bolivia, gana la primera vuelta de las elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira obtuvo alrededor del 32 por ciento de los votos, con lo que sorpresivamente alcanzó el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones de Bolivia.

En la segunda vuelta su principal rival será el ex presidente Jorge Quiroga, quien alcanzó entre el 26 y 27 por ciento de la votación.

Candidatos como Samuel Doria Medina o Andrónico Rodríguez no obtuvieron se quedaron lejos de los punteros, mientras que el MAS estaría fuera de la contienda con sólo el 3.16% de la votación.

Las elecciones de 2025 en Bolivia acabarían con 20 años de gobiernos del partido Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales y Luis Arce. Ello representaría un cambio de modelo político y económico del país.

En las elecciones presidenciales de Bolivia presentó propuestas como:

Agenda 50/50 para descentralizar el presupuesto público (50 % al Estado central y 50 % a gobiernos regionales)

Reforma judicial

lucha contra la corrupción

reducción de impuestos

créditos accesibles

promoción de energías limpias

La segunda vuelta tendrá lugar el próximo 19 de octubre de 2025.