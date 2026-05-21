América vs Gotham jugaron la semifinal de la W Champions Cup con victoria 4-1 sobre las estadounidenses.

América y Gotham dieron un partido digno de semifinal, sin embargo, las americanas no lograron sobreponerse a las Águilas en la semifinal de la W Champions Cup.

América vs Gotham: así fue el partido de semifinales de la W Champions Cup

En el partido América vs Gotham de la semifinal de la W Champions Cup, las Águilas ganaron 4-1 en el Estadio Hidalgo.

Así fueron los goles del partido América vs Gotham:

Minuto 20: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 47: Gol de Esther González (Gotham)

Minuto 56: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 69: Gol de Aylín Aviléz (América)

Minuto 89: Gol de Scarlett Camberos (América)

América venció a Gotham en la W Champions Cup. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Qué sigue para América y Gotham en la W Champions Cup?

América ganó en las semifinales de la W Champions Cup luego de vencer a Gotham en el Estadio Hidalgo, por lo que con la victoria se instalaron en la final para enfrentar a Pachuca o Spirit.

Gotham, por su parte, perdió la semifinal ante América de la W Champions Cup, por lo tanto, quedó eliminado del torneo y tendrá que esperar a la próxima edición del campeonato.