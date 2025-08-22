Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que no la van a callar y que seguirá denunciando lo que pasa en México, ante las críticas por sus entrevistas en Fox News para promover una intervención de Estados Unidos en México.

Así lo mencionó en un video desde la entrada de Fox News luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que el tema “no es menor” por que nuevamente se repetiría la historia como cuando los conservadores pidieron que un emperador gobernara México.

Lilly Téllez ha dicho que no la van a callar ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni los narcopolíticos Morena.

“No me van a callar, voy a seguir denunciando, a donde tenga que ir seguiré denunciando lo que sucede en México para defender a nuestros país” Lilly Téllez. Senadora PAN

Que le quede claro a ⁦@Claudiashein⁩ y sus narcopolíticos traidores a la Patria: pic.twitter.com/zKErtm0aRk — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 22, 2025

Información en desarrollo…