La polémica de las vacaciones de militantes de Morena puso sobre la mesa los principios que estableció el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); esto decía sobre los lujos y bienes materiales.

En los últimos días Morena ha enfrentado severas críticas por los viajes que varios de sus militantes han emprendido como parte de sus vacaciones, en varios puntos de Europa, y en Tokio, Japón.

Entre ellos se encuentra el hijo del ex presidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, quien fue visto en un hotel 5 estrellas en Tokio, Japón, junto al diputado de Morena, Daniel Asaf Manjarrez.

¿Qué decía AMLO de los lujos y bienes materiales?

A propósito de las vacaciones de los militantes de Morena, reavivaron el pensamiento de AMLO sobre los lujos y los bienes materiales.

El ex presidente AMLO, quien fundó el proyecto de la Cuarta Transformación, impulsó a su vez la política de austeridad; no obstante, las vacaciones de los militantes de Morena han causado críticas por no seguir esa línea.

Durante una de sus giras por Guerrero, en febrero de 2024, el ex presidente AMLO declaró su postura sobre los lujos y los bienes materiales; esto fue lo que dijo:

“Se deslumbran con los carros últimos modelos, la ropa de marca, las alhajas, puro lujo barato, eso también se va al carajo. Eso no. Es la felicidad, la felicidad es que podamos estar apapachándonos en la familia”. AMLO

AMLO repitió en varias ocasiones la importancia de no llenarse de lujos, especialmente en los políticos, pues él decía: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”.

Incluso mencionó que la familia era más importante que los bienes materiales, y eso quedaba demostrado con el contraste entre la crisis que vive Estados Unidos frente a México.

“¿Por qué tienen la crisis nuestros vecinos hermanos en Estados Unidos? Porque allá los jóvenes desde que están ya en la adolescencia se tienen que ir de la casa para buscar qué van a hacer. Aquí no, aquí siempre estamos juntos, la familia”. AMLO

¿Quiénes son los militantes de Morena exhibidos por vacaciones en Europa y Asia?

En la última semana varios militantes de Morena fueron exhibidos por tomarse unas vacaciones lujosas en varios puntos de Europa y en Asia. Ellos son los políticos salpicados por la polémica:

Enrique Vázquez Navarro: el diputado de Morena fue exhibido mientras festejaba en el club nocturno “Lío Ibiza”, uno de los más caros y exclusivos de Europa Mario Delgado: el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue exhibido de vacaciones en el lujoso hotel Pousada de Lisboa, en Portugal Ricardo Monreal: el diputado de Morena fue captado tomando un costoso desayuno en el restaurante del hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid Sergio Mayer: el diputado de Morena se quejó a través de sus redes sociales que al llegar a Europa su tarjeta de American Express fue suspendida, aunque no especificó a qué país viajó Andrés Manuel López Beltrán: el hijo de AMLO fue visto en el Hotel Okura de 5 estrellas, en Tokio, Japón Daniel Asaf Manjarrez: el diputado de Morena y ex funcionario en el gobierno de AMLO, fue visto también en el Hotel Okura de Tokio junto a Andrés Manuel López Beltrán