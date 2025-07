Ciro Gómez Leyva criticó fuertemente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su viaje a Tokio, Japón.

Desde su programa Por la Mañana, envió un fuerte mensaje a López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y aseguró que no hay ningún problema con que viajes, sino que “es la hipocresía” con la que lo hace.

Esto debido a que Andrés Manuel López Beltrán no se presentó al Consejo Nacional de Morena por sus vacaciones en Tokio; fue exhibido en hotel de lujo.

Ciro Gómez Leyva: El problema es la hipocresía con la que viaja Andrés Manuel López Beltrán

Luego de que se publicaran fotografías y videos de Andrés Manuel López Beltrán en hoteles y tiendas de lujo en Tokio, Japón, Ciro Gómez Leyva criticó fuertemente al hijo del expresidente AMLO.

De acuerdo con Ciro Gómez Leyva, es “maravilloso” que los políticos mexicanos se puedan acercar a una cultura como la de Japón, pero “el problema es la hipocresía con la que viajan”.

“Maravilloso, qué privilegio que el número dos de Morena pueda conocer de cerca esa cultura extraordinaria, virtuosa de los japoneses. Que conozca lo que puede ser una sociedad que se levanta, esa sí de la ruina, eso sí nada de que venían del neoliberalismo, venían de la destrucción total… Que bueno que los políticos mexicanos vayan allá y no a una corrida de toros como algunos, el problema es la hipocresía con la que viajan” Ciro Gómez Leyva

Asimismo, reclamó que Andrés Manuel López Beltrán no pudiera informar simplemente que salía de vacaciones, a Japón, tratando de esconder su viaje cuando “siempre habrá un ciudadano con un teléfono en la mano que te tome una foto en cualquier lugar del mundo”.

Ciro Gómez Leyva reclamó “por qué son tan hipócritas” y no pueden reconocer que no asistieron al Consejo Nacional de Morena en un momento de crisis ante la relación de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, por irse de vacaciones.

“Siempre habrá un ciudadano con un teléfono en la mano que te tome una foto en cualquier lugar del mundo y así tomaron a este señor…por qué son tan hipócritas y no dicen ‘no fui al Consejo Nacional de Morena porque ando de vacaciones en Japón’, no lo pueden decir, tiene que venir la foto” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva critica también a Luisa María Alcalde por “hipocresía” en viaje de Andrés Manuel López Beltrán

Por otra parte, Ciro Gómez Leyva también se fue en contra de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, por no reconocer las razones por las que funcionarios del partido, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, no acudieron al Consejo Nacional del partido.

Recordó que le preguntó un día después del Consejo por qué el hijo de AMLO no se presentó, a lo que la dirigente no pudo simplemente reconocer que ya tenía un viaje a Japón programado.

Asimismo, criticó que Andrés Manuel López Beltrán no haya sido capaz de respetar los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum de vivir “en la justa medianía” y, en su lugar, prefiera la hipocresía.

“Aquí estuvo la presidenta de Morena la semana pasada, un día después del Consejo Nacional del partido y yo le pregunté por qué no estuvo el señor López Beltrán, ‘ay es que ya tenía algo pensado y creo que tenía un viaje y ya había salido’. Tenía un viaje a Japón, de turismo. Y estos señores, estos señores de Morena, quienes ayer la presidenta por quinta, sexta ocasión les dijo que vivan en la justa medianía, viven en la hipocresía" Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva señaló que los funcionarios de Morena y Andrés Manuel López Beltrán no son capaced de decir estoy en capáz de decir “estoy en Japón, me voy a Japón, por qué?, porque me merezco unas vacaciones, porque me voy con mis puntos, porque me voy en turista” y en su lugar, “los tienen que descubrir”.