La Embajada de Estados Unidos ya dio su postura sobre la revocación de visa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California y Carlos Torres Torres.

El pasado fin de semana Carlos Torres Torres, funcionario del Gobierno de Baja California anunció la revocación de su visa de turista estadounidense, así como de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Adelantó que apelará la decisión del Gobierno estadounidense con base al derecho migratorio internacional.

En tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que solicitará al Estados Unidos información de esta revocación de las visas de los funcionarios de Baja California.

De acuerdo con El Universal, la Embajada de Estados Unidos ya dio su postura sobre la revocación de visa de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres.

La respuesta que dio la Embajada de Estados Unidos al diario El Universal es que la revocación de visa de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres son registros confidenciales.

Por lo que no pueden discutir los detalles de cada caso en particular.

Sin dar más detalles al respecto de la decisión del gobierno de Estados Unidos el estado de la información permanece como confidencial.

Cabe recordar que Carlos Torres Torres, había responsabilizado al Departamento de Estado de la revocación de su visa de turista estadounidense.

El caso de la revocación de visa de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres llegó hasta la conferencia mañanera del pueblo del lunes 12 de mayo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién aseguró que su gobierno no recibió ninguna notificación al respecto.

Además aclaró que se enteró de la revocación de visa de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres por el comunicado de la propia gobernadora de Baja California.

Asimismo aseguró que pedirá al Gobierno de Estados Unidos información sobre el retiro de las visas de turistas de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres.

“No tenemos ninguna notificación del Gobierno de Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora.

Y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar (...) Las causas no, hasta ahora se va a solicitar la información de cuáles son las causas del por qué se retiran estas visas. No nos adelantemos vamos a esperar la información y no fuimos notificados"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México