Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México defiende permanencia de Marina del Pilar Ávila en mesas de seguridad de Baja California, tras solicitud del PAN de que se retire por revocación de visas.

El pasado 11 de mayo Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California anunció que junto con su esposo Carlos Torres Torres, les fueron retiradas las visas de turista de Estados Unidos.

Lo anterior provocó diversas reacciones dentro del mismo estado de Baja California, qué es uno de los 5 más peligroso de México según el reporte del SESNSP en marzo 2025, así como de los partidos políticos locales como el Partido Acción Nacional (PAN), quienes pidieron que Marina del Pilar Ávila se retire de las mesas de seguridad.

Ante esta petición que llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió la permanencia de la gobernadora de Baja California.

Al llegar este tema del PAN de que se retire Marina del Pilar Ávila en mesas de seguridad de Baja California por revocación de visas hasta la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a la gobernadora.

Ante esta situación la presidenta de México recordó cómo ha sido la relación con Estados Unidos desde el gobierno de ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y cómo era con los gobiernos del pasado por lo que aprovechó para recordar casos como:

Con lo que aseguró que hay diferencias entre los gobiernos pasados y la Cuarta Transformación.

“Como no pueden, no son sus ideas, sus posiciones políticas, su historia, ya no engaña al pueblo de México, entonces está buscando que de otro lado venga a afectar al proyecto y no va a ocurrir. Porque nosotros tenemos muy claro nuestros principios, nuestra historia, nuestras causas, nuestra patria, entonces eso no va a ocurrir”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México