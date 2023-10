La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, defendió la desaparición del fideicomiso Fondo de Desastre Naturales (Fonden ), ya que el apoyo ahora es directo.

Esto lo declaró desde su oficina en la Ciudad de México, después de la que definió como una gira “muy bonita la semana pasada”, las cuales realiza desde que ganó la encuesta de Morena.

Por lo mismo, además de ser la virtual candidata presidencial de Morena para las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum es la coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación .

Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado el número de debates de los candidatos presidenciales, sin embargo, también dictó medidas cautelares en contra de los eventos de Claudia Sheinbaum.

En cuanto a la impugnación de Marcelo Ebrard respecto al proceso interno, no se ha dado respuesta por parte de Morena .

Claudia Sheinbaum defiende eliminación del Fonden tras huracán Norma, porque el apoyo ahora es directo

Mediante su conversación semanal en redes sociales, Claudia Sheinbaum defendió la eliminación del Fonden, ante una pregunta directa sobre la situación de los afectados por el paso del huracán Norma .

En su respuesta, Claudia Sheinbaum destacó que en el Fonden había también mucha corrupción , añadiendo que “dinero siempre hay”, especialmente para desastres naturales como el caso del huracán Norma, así como otras catástrofes.

Declaró que no significa que no se atiendan los desastres naturales, solamente es otra visión respecto a la manera de tratarlo, ya que “un fideicomiso no resuelve” , además de que antes se utilizaban en otras cosas o se quedaba guardado.

Agregó que el destino de los recursos del Fonden ahora se da de manera directa con los afectados, pidiendo a su vez que se realice una comparativa sobre los recursos del extinto fideicomiso con lo utilizado actualmente .

Igualmente Claudia Sheinbaum envió su solidaridad para los afectados por el huracán Norma, además de declarar que no se deben dejar engañar por palabras que definen la eliminación del Fonden como un error .

Xóchitl Gálvez defiende al Fonden y sentencia su eliminación; propone nuevo sistema para emergencias

Por su parte, la virtual candidata de la oposición PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, compartió un hilo de X (antes Twitter) sobre el “desfonfo” del Fonden, cuya eliminación fue “un grave error” , especialmente sin sustituirlo.

Ante esto, Xóchitl Gálvez propuso en la Cámara de Senadores (tal como relató) la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias (AMME), que buscará crear un fondo para los desastres naturales .

Por ejemplo, para las cientos de personas de Baja California Sur , que sufren el paso del huracán Norma.

Tal como señala, la AMME sería un “órgano técnico e independiente” que coordinaría acciones preventivas y el manejo de emergencias, mediante un fondo para la reconstrucción y recuperación ante desastres naturales.

Finaliza su hilo (de 6 publicaciones) señalando que no se puede “dejar que políticos de escritorio y sin experiencia resuelvan las situaciones de mayor gravedad en el país”, por lo que se debe honrar a las miles de personas que han muerto por desastres naturales.

Desde que el gobierno desfondó el Fonden, no hay dinero previsto para la atención de desastres naturales.



Por eso, hace unas semanas propuse en el @senadomexicano la creación de la #AMME: Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias.



Abro 🧵:#Norma — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 23, 2023

Encuesta MetricsMX: Así va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 9 de octubre 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez.

Esta es la intención al voto de las dos candidatas y el porcentaje de cualquier candidato de Movimiento Ciudadano , que todavía no ha sido definido.