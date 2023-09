Claudia Sheinbaum, con el Bastón de Mando en mano, dio su primer discurso; esto dijo

Claudia Sheinbaum, con el Bastón de Mando en mano que le entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio su primer discurso.

La ahora representante de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación , se reunió este jueves 7 de septiembre con el mandatario nacional, así como demás integrantes de Morena, entre gobernadores y corcholatas, para la entrega simbólica del Bastón de Mando.

El encuentro entre los militantes de la llamada 4T tuvo lugar en el restaurante El Mayor, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

El Bastón de mando que recibió este día Claudia Sheinbaum, de manos del presidente AMLO, estuvo representado por un bastón con listones, mismo que tenía la cabeza de un águila en la punta .

La ceremonia simbólica para los integrantes de Morena se llevó a cabo en las puertas del restaurante El Mayor, en donde luego de la entrega del Bastón de Mando Claudia Sheinbaum expresó unas palabras.

Esto, de acuerdo con palabras del mandatario nacional, como la nueva “ dirigente del movimiento transformador ” en el país.

Durante sus primeras palabras, Claudia Sheinbaum destacó tomar con orgullo el Bastón de Mando , así como con la responsabilidad que ello conlleva para continuar con el movimiento de la 4T, iniciado por AMLO.

Luego de ello, destacó que estará “a la altura de las circunstancias”, y continuará trabajando en favor de la unidad, para con ello lograr el objetivo del bienestar en nuestro país.

Además, Claudia Sheinbaum resaltó que no traicionará los propósitos de construir la justicia en México, así como la libertad y la democracia.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum dijo sentirse orgullosa, al igual que todos los integrantes de la 4T, de trabajar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de tener “un liderazgo incansable”.

Así, dio pasó a la frase que ha acompañado a los militantes de Morena y aliados durante el periodo del actual gobierno federal, la cual, fue vitoreada por todos los presentes: “ Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador ”.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación recordó el camino político que ha recorrido AMLO, el cual, mencionó que llevó a la formación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Claudia Sheinbaum llamó como un orgullo recibir el Bastón de Mando de manos del titular del ejecutivo federal, pues este, de acuerdo con ella, “ representa el anhelo de justicia del pueblo de México ”.

“Usted, querido presidente, es un referente ético y moral, que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad. A que cuando hay revolución de las conciencias, y un pueblo se empodere y reconozca su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga”.

Claudia Sheinbaum