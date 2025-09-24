Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- asegura que el ataque a nieta de Rubén Rocha Moya fue por robo de camioneta y no necesariamente por el vínculo de la familia del gobernador de Sinaloa.

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum lamentó el ataque contra la nieta de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y aseguró que ya se investiga cuál fue la causa.

Claudia Sheinbaum señala que ataque a nieta de Rubén Rocha Moya fue por robo de su camioneta

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum lamentó el ataque a nieta de Rubén Rocha Moya en Culiacán, Sinaloa.

Como la violencia en Sinaloa ya alcanzó directamente a la familia del gobernador Rubén Rocha, la Presidenta se apresuró a pedir investigaciones por el ataque armado a la camioneta donde viaja una nieta del gobernador. Y como ayer anduvo Omar García Harfuch en el estado, Claudia… pic.twitter.com/vd4iYtZCG8 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) September 24, 2025

Claudia Sheinbaum aseguró que el ataque a nieta de Rubén Rocha Moya fue por robo de camioneta y no necesariamente se encuentra vinculado a la familia del gobernador de Sinaloa.

“Estuvo el Gabinete de Seguridad ayer en Culiacán, quedamos que iba a ir cada 15 días y lo está haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió este lamentable situación, se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo” Claudia Sheinbaum

En su discurso, Claudia Sheinbaum puntualizó que el ataque probablemente no tenía el objetivo de atentar contra la familia de Rubén Rocha Moya, de 76 años de edad.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó en claro que seguirán todas las líneas de investigación para conocer la causa del ataque.

“No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando toda la información” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que en el vehículo iban tres personas: la nieta de Rubén Rocha Moya, un escolta y otra persona más.

“Iba manejando un escolta y había otra persona dentro del vehículo, hubo una agresión contra estas personas y hasta ahora, lo que ha mencionado el Gabinete es que parece ser robo de la camioneta” Claudia Sheinbaum

Tras las especulaciones que han surgido, Claudia Sheinbaum puntualizó que no se descarta ninguna hipótesis, pero todavía es pronto para dar más información pues continúa la investigación.

“De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la fiscalía debe hacer todas las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad” Claudia Sheinbaum

Luego de ataque a nieta de Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum cree que hay las condiciones de seguridad pertinentes para visitar Mazatlán

Tras ataque a nieta de Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum aseguró que hay condiciones para que pueda acudir a su gira de rendición de cuentas en Sinaloa.

Claudia Sheinbaum puntualizó que no hay nada que cancele la visita que tiene programada al puerto de Mazatlán, pues incluso ya se han realizado otros eventos sin problema.

La presidenta de México destacó que se cuenta con las condiciones de seguridad pertinentes para efectuar su acto masivo, el cual se llevará a cabo este próximo sábado.

“Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y en el propio Culiacán, y sí hay las condiciones para que vayamos” Claudia Sheinbaum

En su discurso, Claudia Sheinbaum le recordó a la población que cuentan con todo el apoyo para construir una condición de mayor seguridad y paz.

“Al pueblo de Culiacán vamos a estar siempre ahí, y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir poco a poco una condición de mayor seguridad y paz” Claudia Sheinbaum