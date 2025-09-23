La hija del gobernador Rubén Rocha Moya y titular del Sistema DIF del estado de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, habría sido víctima de un ataque en Culiacán la tarde de este 23 de septiembre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el automóvil que fue objeto de la agresión está asignado a Eneyda Rocha Ruiz, la hija del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, medios locales indican que al parecer en la unidad no viajaba Eneyda Rocha Ruiz, sino que en ella se trasladaba personal de seguridad que protege a la hija del mandatario.

Camioneta de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, fue baleada en Culiacán

Una camioneta Jeep Cherokee de color blanco que circulaba en inmediaciones del Canal 7 de Culiacán, Sinaloa, fue atacada a balazos durante la tarde de este martes 23 de septiembre.

Se trata de una camioneta que está asignada al servicio de la presidenta estatal del DIF e hija del gobernador Rubén Rocha Moya, Eneyda Rocha Ruiz, quien al parecer no viajaba en ella.

Derivado del ataque armado en Culiacán del que se resalta, fue cometido por civiles armados, un policía estatal que es parte de la escolta, resultó herido y se reporta en estado crítico.

Cabe destacar que la información que se ha difundido establece que el ataque en contra de los escoltas de la hija de Rubén Rocha Moya, ocurrió la altura del canal 7, al sur de Culiacán, Sinaloa.

Nota en desarrollo. En breve más información...