Eneyda Rocha Ruiz, la hija del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también ocupa el cargo de presidenta del Sistema DIF estatal.

En medio de la ola de violencia por el conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza, una camioneta de la hija del mandatario fue atacada a balazos el 23 de septiembre de 2025.

Pero, ¿quién es Eneyda Rocha Ruiz? Te contamos los siguientes detalles sobre la hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y presidenta del DIF del estado:

Eneyda Rocha Ruiz

¿Cuántos años tiene Eneyda Rocha Ruiz?

La hija del gobernador de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, nació el 21 de octubre de 1973; tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Eneyda Rocha Ruiz?

En sus redes sociales, la titular del DIF estatal sinaloense, Eneyda Rocha Ruiz, agradece y felicita a su esposo Jorge Antonio Cano Félix.

Eneyda Rocha Ruiz y su esposo

¿Cuántos hijos tiene Eneyda Rocha Ruiz?

La propia presidenta del Sistema DIF de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, ha compartido algunas publicaciones en sus redes en las que aparece en compañía de sus 2 hijas.

Quienes llevan los nombres de Isabella e Ivanna.

Eneyda Rocha Ruiz y sus hijas (Eneyda Rocha Ruiz / Facebook)

¿Qué estudió Eneyda Rocha Ruiz?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Eneyda Rocha Ruiz, su perfil curricular para consulta pública establece que la hija de Rubén Rocha ha estudiado lo siguiente:

Licenciatura en Educación

Formación académica en docencia e investigación (UAS)

Especialización en temas sociales y comunitarios (no especificada formalmente)

Eneyda Rocha Ruiz

¿En qué ha trabajado Eneyda Rocha Ruiz?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Eneyda Rocha Ruiz, en la misma ficha curricular se expone que previo a encabezar el DIF del estado de Sinaloa, llevó a cabo estos trabajos:

Profesora e investigadora en el Centro de Cómputo Universitario de la UAS

Promotora de programas sociales en Sinaloa

Participante en actividades del DIF estatal

Gestora comunitaria en proyectos educativos y de equidad

Eneyda Rocha Ruiz

Camioneta de Eneyda Rocha Ruiz, hija de Rubén Rocha Moya, fue atacada en Culiacán

La tarde del martes 23 de septiembre, una camioneta Jeep Cherokee asignada al servicio de Eneyda Rocha Ruiz, fue atacada a balazos en calles del municipio de Culiacán, Sinaloa.

Sobre lo ocurrido, se reportó que en la unidad no viajaba Eneyda Ruiz Rocha, pero sí se transportaba una de sus hijas, lo cual fue confirmado por el mismo Rubén Rocha, quien aseveró que su nieta salió ilesa.

La información corroborada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, establece que el ataque derivó de un intento de robo de la misma camioneta, derivado del cual 2 escoltas resultaron heridos.

Asimismo, la dependencia estatal indicó que uno de los policías estatales que se desempeña como escoltas de la hija de Rubén Rocha Moya, fue llevado a un hospital y se encuentra en estado crítico.