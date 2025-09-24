El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció sobre el ataque contra una camioneta asignada a Eneyda Rocha Ruiz, su hija; confirmó que su nieta viajaba en dicho vehículo.
La tarde del martes 23 de septiembre, una camioneta Jeep Cherokee fue baleada en Culiacán, la cual está asignada a la también titular del DIF, Eneyda Rocha Ruiz, aunque era manejada por sus escoltas.
Dos de dichos escoltas e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, fue herido en lo que, acorde con las autoridades de Sinaloa, se trataría de un intento de robo por la camioneta.
Rubén Rocha Moya sobre ataque a camioneta en Culiacán; confirma que su nieta iba en el vehículo
Mediante su cuenta de X, Rubén Rocha Moya dio a conocer que era una de sus nietas, hija de Eneyda Rocha Ruiz, quien iba en la camioneta que fue atacada al sur de Culiacán.
Aunque no ahondó en los detalles, Rubén Rocha Moya confirmó que su nieta resultó ilesa del ataque a la camioneta de Eneyda Rocha Ruiz que señaló, fue un intento de despojo.
Asimismo, Rubén Rocha Moya señaló que los elementos de la SSP de Sinaloa que resultaron heridos durante el intento de robo, ya reciben atención médica, sin dar mayores detalles de su estado de salud.
Rubén Rocha Moya finaliza su mensaje con la afirmación de que seguirá trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía en Sinaloa.