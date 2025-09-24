Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reaccionó al ataque a la camioneta en la que viajaba su hija menor de edad en Culiacán, la tarde del 23 de septiembre de 2025.

Según informó la secretaria de Seguridad Pública, una camioneta que pertenece a los escoltas de Eneyda Rocha Ruiz sufrió un intento de despojo, lo que dejó un saldo de dos elementos heridos por arma de fuego.

En la misma camioneta viajaba la hija menor de edad de Eneyda Rocha Ruíz, quien resultó ilesa a pesar del ataque armado a la altura del bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

Eneyda Rocha Ruiz y sus hijas (Eneyda Rocha Ruiz / Facebook)

Eneyda Rocha Ruiz agradece la actuación de los elementos en el ataque en Culiacán

Luego de registrarse el ataque que dejó como saldo a un agente estatal con heridas de gravedad, Eneyda Rocha Ruiz reaccionó al ataque a la camioneta en la que viajaba su hija menor de edad, en calles de Culiacán.

A través de sus redes sociales, la hija de Rubén Rocha agradeció a los elementos que salvaguardaron a la menor.

Sobre su estado de salud, precisó que los heridos ya reciben atención médica.

“Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias. Eneyda Rocha

Sobre este hecho, el gobernador Rubén Rocha dijo que la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán fue resultado de un intento de despojo de la camioneta.

Se reporta que únicamente dos agentes fueron trasladados a hospitales cercanos. En tanto, la nieta de Rubén Rocha, así como los tripulantes de un autobús que se encontraba cerca, resultaron ilesos.