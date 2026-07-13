La Colección Gelman concluirá su exitosa estancia en el Museo de Arte Moderno de la CDMX el 19 de julio de 2026, tras recibir a más de 310 mil visitantes y convertirse en una de las exposiciones más concurridas del recinto.

Con piezas emblemáticas de Frida Kahlo, Diego Rivera y otros grandes del arte mexicano, iniciará una gira internacional por España, Suiza y Noruega bajo la supervisión del INBAL.

La secretaria Claudia Curiel de Icaza confirmó que la Colección Gelman volverá en 2028 al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Tras éxito en CDMX, Colección Gelman inicia gira internacional por Europa

Tras el cierre de su exitosa exhibición en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la CDMX el 19 de julio de 2026, la Colección Gelman iniciará una gira internacional, así lo confirmó Claudia Curiel de Icaza.

Claudia Curiel confirma que la Colección Gelman volverá en 2028 (@claudiacurieldeicaza / Instagram )

Este recorrido internacional tiene un carácter temporal, ya que la legislación mexicana prohíbe la exportación definitiva de las piezas que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico (30 obras en total).

Por ello, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) supervisará tanto la salida como el retorno garantizado de las obras para su exhibición en Monterrey en 2028.

La ruta establecida para la Colección Gelman hasta su retorno a México en 2028 es la siguiente:

Septiembre de 2026: La primera escala internacional será en Faro Santander, España.

Enero a mayo de 2027: Las obras se trasladarán a la Fundación Beyeler en Basilea, Suiza.

Junio a noviembre de 2027: La última parada en el extranjero será en el Museo Nacional de Noruega.

2028: La colección regresará a México para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Colección Gelman es considerada una de las colecciones más relevantes del arte mexicano

La Colección Gelman es considerada una de las colecciones privadas más relevantes del arte mexicano del siglo XX.

La colección ofrece un recorrido por las principales vertientes del arte moderno en México e incluye obras de figuras fundamentales como:

Frida Kahlo

Diego Rivera

Rufino Tamayo

David Alfaro Siqueiros

José Clemente Orozco

Un total de 30 obras de la colección cuentan con la declaratoria de Monumento Artístico. Este estatus implica lo siguiente:

Protección y Supervisión: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) supervisa los procesos de conservación, traslado y exhibición de las piezas.

Prohibición de Exportación Definitiva: Por ley, estas obras no pueden salir de México de forma permanente. Solo se permiten salidas temporales para exhibiciones internacionales con un retorno garantizado.

La colección posee un alto perfil internacional y, entre 2008 y 2026, ha sido exhibida en recintos de prestigio mundial como la Tate Modern, el Museo Reina Sofía, el Brooklyn Museum y el Victoria and Albert Museum.

En 2026, su exhibición en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México marcó su regreso al país tras casi dos décadas de ausencia, logrando un récord de asistencia con más de 310 mil visitantes.