Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), respondió al cuestionamiento de Sabina Berman sobre si tiene interés en ser candidata presidencial de Morena en 2030.

El tema de las candidaturas de las elecciones presidenciales del 2030 fue parte de la entrevista entre Sabina Berman y Clara Brugada y esto es lo que dijo la jefa de gobierno de CDMX.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Este dijo Clara Brugada a Sabina Berman sobre si quiere ser candidata de Morena en 2030

Al ser cuestionada sobre si se ve llegando a la presidencia de México, Clara Brugada dijo que por el momento está enfocada en su responsabilidad como jefa de gobierno en CDMX.

Clara Brugada enfatizó que su principal objetivo y lo más importante en este momento es “dar resultados a la población”, tarea en la que estaría entregada en cuerpo y alma.

“Creo que lo más importante es dar resultados a la población, dedicarse en cuerpo y alma como lo estoy haciendo con toda la pasión (...) En general, yo pienso que ahorita es momento de cumplir a la población”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Sabina Berman destaca 3 presidenciables de Morena: Ebrard, Harfuch y Brugada

Durante la entrevista con Clara Brugada, Sabina Berman resaltó que, según los viajes que ha realizado en diversos estados, ya hay algunos perfiles de Morena para las elecciones de 2030.

Según Sabina Berman, cuando la gente habla del siguiente presidente, la gente menciona tres nombre específicos, que son:

Cabe mencionar que desde hace tiempo, Morena implemento un método de elección de candidatos, que son las encuestas populares, por lo que la ciudadanía son los que “escogen” a los candidatos.