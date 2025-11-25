El expresidente Vicente Fox anunció un nuevo movimiento denominado Vértice MX, que describió como una iniciativa para defender la democracia, la libertad, la paz y la economía del mercado mexicano.

A través de sus redes sociales, Vicente Fox, expresidente de México, hizo un llamado a la ciudadanía para que se unan al movimiento Vértice MX con vista a las próximas elecciones presidenciales de 2030.

Vicente Fox (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

Vicente Fox convoca a unirse al movimiento Vértice MX con vistas a 2030

Vicente Fox calificó a Vértice MX como un movimiento ciudadano que posee un “liderazgo excepcional”, además de una “narrativa creativa, acertada y poderosa”, que pretende contender en las elecciones de 2030.

En su breve publicación, Vicente Fox lanzó una invitación a la ciudadanía para que se una al movimiento Vértice MX, que pretende ser un espacio de participación ciudadana y de oposición a Morena.

Vicente Fox no ofreció más detalles sobre la organización o las actividades concretas de Vértice MX, pero el movimiento surge en un escenario donde el expresidente ha expresado críticas constantes contra el gobierno actual.