El expresidente Vicente Fox anunció un nuevo movimiento denominado Vértice MX, que describió como una iniciativa para defender la democracia, la libertad, la paz y la economía del mercado mexicano.

A través de sus redes sociales, Vicente Fox, expresidente de México, hizo un llamado a la ciudadanía para que se unan al movimiento Vértice MX con vista a las próximas elecciones presidenciales de 2030.

Vicente Fox
Vicente Fox (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

Vicente Fox convoca a unirse al movimiento Vértice MX con vistas a 2030

Vicente Fox calificó a Vértice MX como un movimiento ciudadano que posee un “liderazgo excepcional”, además de una “narrativa creativa, acertada y poderosa”, que pretende contender en las elecciones de 2030.

En su breve publicación, Vicente Fox lanzó una invitación a la ciudadanía para que se una al movimiento Vértice MX, que pretende ser un espacio de participación ciudadana y de oposición a Morena.

Vicente Fox no ofreció más detalles sobre la organización o las actividades concretas de Vértice MX, pero el movimiento surge en un escenario donde el expresidente ha expresado críticas constantes contra el gobierno actual.

Publicación de Vicente Fox
Publicación de Vicente Fox (Captura de pantalla )