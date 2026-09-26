Citlalli Hernández mandó a leer al presidente argentino Javier Milei, después de que este compartiera una noticia falsa que afirmaba que Claudia Sheinbaum promueve una “ley antimemes”.

“Milei pudo haber hecho algo bastante revolucionario antes de opinar sobre México y su política interna: ¡LEER!” Citlalli Hernández, Coordinadora de Morena

En su mensaje, la coordinadora de Morena comentó con ironía que, hablando de memes, quien terminó convirtiéndose en uno fue la oposición por inventar una medida falsa.

Citlalli Hernández detalló que, contrario a lo que afirma Javier Milei, la iniciativa no busca “castigar los memes” contra el gobierno, sino sancionar a quienes suplanten la identidad oficial para cometer delitos.

Mensaje en X (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández desmiente a Javier Milei y niega “ley antimemes”

Este viernes, Javier Milei compartió un artículo de La Derecha Diario donde se afirma que Claudia Sheinbaum pretende imponer hasta 7 años de cárcel a quienes realicen memes o parodias políticas en contra de su gobierno.

“Censura en México: Sheinbaum impulsó una reforma que abría la puerta a penas de prisión por memes y parodias políticas contra su gobierno” La Derecha Diario

En respuesta, Citlalli Hernández explicó que la iniciativa no busca castigar la sátira, la crítica política ni los memes , sino sancionar páginas apócrifas, fraudes y el uso de identidad gráfica oficial para cometer ilícitos.

“Resulta que en su desesperación por presentarse como víctima de una supuesta persecución, inventó la llamada “Ley Antimemes”. Citlalli Hernández, Coordinadora de Morena

Además, sostuvo que la ley también actualiza la legislación en materia de propiedad intelectual y responde a compromisos internacionales, incluido el T-MEC.

Citlalli Hernández remató su mensaje mandando a Javier Milei a leer, explicando que “no es nada serio” calificar la iniciativa como una reforma que busca convertir en delito la elaboración de un meme.

Mensaje en X (Captura de pantalla)

Ley Antimemes: ¿qué sancionaría?

La llamada ley Antimemes, que podría castigar a infractores con 1 a 5 años de prisión, no establece una sanción por hacer memes.

Tras una serie de ajustes para definir su alcance, se comunicó que la iniciativa podría aplicarse a:

Personas o empresas que suplanten sitios oficiales para engañar a ciudadanos

Quienes utilicen logotipos, dominios o documentos gubernamentales para aparentar que un servicio o comunicación es oficial

Quienes empleen esa identidad oficial con fines comerciales y para cometer un ilícito

Otros casos de piratería y violaciones a la propiedad industrial contemplados en la reforma

La ley aún no es una realidad, ya que el dictamen sigue pendiente de aprobación por el Pleno del Senado.