Javier Milei, presidente de Argentina, criticó la propuesta de la ley “antimemes” que promueve Morena por la regulación de los derechos de autor.

El presidente de Argentina resaltó que si este es el “modelo de libertad de expresión por el que suspira la progresía doméstica”, no lo respalda.

Cabe señalar que Javier Milei acompañó su crítica con una publicación de La Derecha Diario, donde se asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca “meter presos” a quienes hagan memes sobre su gobierno.

“Ciao”, Javier Milei critica la propuesta antimemes de Morena

El presidente de Argentina, Javier Milei criticó la propuesta “antimemes” de Morena en la Cámara de Diputados.

“El modelo de libertad de expresión por el que suspira la progresía doméstica...CIAO!” Javier Miley

Con ironía, el mandatario argentino resaltó que no apoyará una propuesta sobre censura si esa es “la libertad de expresión por la que suspira la progresía”.

Esta crítica se sustenta en la publicación de La Derecha Diario, donde aseguran que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para imponer penas de prisión a quien publique memes y parodias políticas.

Asimismo, resalta la posible pena de cárcel por el uso no autorizado de la gráfica oficial del Estado sin incluir una “expresión explícita” de para contenidos satíricos.

Cabe señalar que la Cámara de Diputados de México suspendió la discusión de la llamada “ley antimemes” el pasado 22 de septiembre y hasta el momento no hay una nueva fecha.

Milei enfrenta una polémica en su país tras críticas a periodistas por llamarles “mierdas humanas” y respaldar la propuesta del Ministro de Economía, Luis Caputo de sancionarles si publican información sin sustento.