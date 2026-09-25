Morena salió a la defensa de la “ley antimemes” luego de que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad pausara la discusión de esta.

Asimismo, aseguró que esta nueva ley no supone censura, sino la regulación de los derechos de autor en entornos digitales.

Esto en medio de los cuestionamientos desde diversos sectores por las posibles repercusiones de regular el entorno digital.

Morena defiende "ley antimemes" (@PartidoMorenaMx/ X)

Morena usa memes para explicar “ley antimemes”

Morena compartió en redes sociales una publicación para explicar lo que significa la llamada “ley antimemes” y reiteró que no se trata de una regulación que censure.

Con el apoyo de memes, Morena explicó lo que es verdadero y falso de la “ley antimemes”.

De acuerdo con Morena, es falso que con esta ley se busque censurar opiniones o el uso de logos gubernamentales en redes sociales.

Morena defiende "ley antimemes" (@PartidoMorenaMx/ X)

Asimismo, “lo real” de la ley antimemes es la búsqueda de “combatir el contrabando de propiedad intelectual”.

Además, resaltó que esta ley protege a los autores y creadores mexicanos, así como su obra.

Morena defiende "ley antimemes" (@PartidoMorenaMx/ X)

Pausan discusión de la “ley antimemes”

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados pausó la discusión de la llamada “ley antimemes” que debía analizarse el pasado 22 de septiembre.

La sesión estaba programada para su discusión a las 17:00 horas del martes; sin embargo, se aplazó sin una fecha confirmada.

Se trata de la discusión de una modificación al artículo 114 Octies, así como de la adición de los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Entre las propuestas controversiales se encuentra una sanción económica por hasta 4.7 millones de pesos para las plataformas de internet que no eliminen contenidos no autorizados o creados con inteligencia artificial.