Ante la oleada de críticas que se han lanzado en contra de la propuesta antibots que se encuentra en proceso de revisión en el Senado, Morena respondió a los señalamientos con memes.

A través de su cuenta de X, el partido compartió un mensaje en el que insistió en defender la iniciativa y señaló con meme, que las críticas en su contra carecen de fundamentos.

Cabe destacar que se ha generado un intenso debate en torno a la propuesta antibots debido a que desde la oposición se acusan intentos de censurar la crítica y criminalizar los memes contra el gobierno.

Morena defiende “ley antimemes” y niega que busque censurar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Morena defiende propuesta antibots con meme

La propuesta antibots que la fracción parlamentaria de Morena presentó en el Senado, ha desatado un debate en el que la oposición advierte por riesgos a las libertad de expresión.

Lo anterior debido a que los críticos señalan que la iniciativa pretende castigar las publicaciones en tono de burla y crítica que se hagan en redes sociales en contra del gobierno y sus instituciones.

Morena defiende "ley antimemes" (@PartidoMorenaMx/ X)

Ante ello, en su mensaje de X, Morena respondió con un meme con el que intentó desmarcar el sentido de la propuesta antibots al señalar que el proyecto no busca inhibir las críticas ciudadanas.

Por el contrario, Morena aseveró que el sentido real de la iniciativa es el de proteger a la ciudadanía en general ante los riesgos de fraude y sitios web que clonan a instancias de gobierno.

Ni censura ni persecución por memes ❌



Lo que busca la reforma es protegerte a ti y a tu familia del fraude y sitios falsos. 🛡️📲 pic.twitter.com/gT4yf5vZY9 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 26, 2026

Morena promueve propuesta antibots

En la sesión ordinaria del 23 de septiembre, las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron modificar el Código Penal Federal y la Ley de Propiedad Industrial.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, busca adecuar el marco normativo al T-MEC para elevar las sanciones contra la piratería, el comercio informal y la clonación de sitios web oficiales.

La bancada de Morena ha defendido la propuesta al señalar que es una ley antibots destinada a inhibir granjas automatizadas, suplantación de identidades institucionales y desinformación en redes sociales.

En contraste, senadores de oposición la denominaron ley antimemes, pues afirman que que la redacción del artículo 403 Bis vulnera la parodia, la sátira política y la libertad de expresión.

Ante los reclamos de censura, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó una reserva para reducir la sanción a cinco años y acotarla estrictamente al fraude a escala comercial.