El periódico estadounidense The Wall Street Journal hizo enfurecer a Citlalli Hernández, con una su crítica a la administración de Claudia Sheinbaum.

Mediante la red social X, la titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tachó de machista al reconocido medio.

“La línea editorial del @WSJ es desafortunada y terriblemente misógina: replica un cliché machista”, cita. Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Enseguida reconoce el trabajo de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, destacando que:

Defiende la soberanía

Gobierna con un fuerte sentido de responsabilidad

Es la mandataria más votada en la historia de México

Por lo que dejando claro su sentir, pide no dar importancia a un “análisis político con términos machistas y una evidente carencia de argumentos sólidos” que demuestra una falta de respeto a la investidura de Sheinbaum, de 63 años de edad.

Citlalli Hernández da la cara por Claudia Sheinbaum (@CitlaHM / X)

¿Qué dice The Wall Street Journal sobre Claudia Sheinbaum?

The Wall Street Journal asegura que Claudia Sheinbaum enfrenta un desgaste político y personal por su estrategia de contención frente a Donald Trump, de 79 años de edad.

De acuerdo con le polémico análisis, Sheinbaum habría optado por una política de concesiones graduales para evitar una confrontación directa con Estados Unidos, en temas de migración, seguridad fronteriza y narcotráfico.

Sin embargo, pese al gesto diplomático de la Jefa del Ejecutivo, las exigencias continúan, lo que ha provocado malestar en ella y en su equipo de trabajo.

Un ejemplo claro es la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo militar en Chihuahua, el cual Sheinbaum dice no tenía conocimiento.

Evento que inevitablemente generó un debate sobre la intervención extranjera y el manejo de la seguridad nacional.

“La Presidenta de México solía trabajar para un macho alfa, así que pensó que podía manejar a Trump. Una turbia operación de la CIA lo está poniendo a prueba” The Wall Street Journal

Este hecho habría generado la impaciencia del Presidente de Estados Unidos y, por tanto, aumentado el estrés de Claudia Sheinbaum, quien -dicen- duerme poco y se enoja cada vez más con su equipo.