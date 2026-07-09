Ciro Gómez Leyva, agradeció la columna de Federico Berrueto publicada en SDPnoticias, sobre el caso Israel Vallarta, la polémica por el derecho de réplica y la visibilidad a víctimas.

“Muchas gracias… al queridísimo, entrañable, tan respetado Federico Berrueto por el texto que publica en SDPnoticias… una reflexión que hace sobre las víctimas a propósito de la entrevista la semana pasada aquí con el señor Israel Vallarta…” Ciro Gómez Leyva

El tema ha generado diversas posiciones, algunas de ellas sobre las características del derecho de réplica al presentarse al estudio de TV pero impedir preguntas por parte de Israel Vallarta e incluso las amenazas de su esposa Mary Sainz.

¿Qué dijo Federico Berrueto sobre Ciro Gómez Leyva e Israel Vallarta?

Federico Berrueto coincide con Ciro Gómez Leyva en considerar a Israel Vallarta un secuestrador en su columna “De la víctima y el victimario”.

El columnista de SDPnoticias señaló que al abrir las puertas para derecho de réplica el invitado está “obligado a comportarse a la altura del lugar donde lo invitan”.

No obstante, en el caso de Israel Vallarta dijo que el derecho de replica fue la oportunidad para que le abrieran un espacio en un programa con gran auditorio pero lo ocupó para insultar, imponer su verdad, intimidar, amenazar y retirarse.

Federico Berrueto destacó que Ciro Gómez Leyva ha hablado por las víctimas porque “si no habla por ellas ¿quién lo hará?”.

Critican a Israel Vallarta por aprovechar el derecho de replica con otros fines

La semana anterior, Ciro Gómez Leyva también agradeció la columna de Verónica Malo en SDPnoticias “Vallarta contra Ciro: mucho escándalo, poco derecho”.

Verónica Malo dijo que la petición de derecho de réplica de Israel Vallarta tiene como objetivo no una reparación o saber la verdad, sino buscar un precedente psicológico o disciplinario.

Es decir, busca que mediante la intimidación, los periodistas piensen sobre costos emocionales o profesionales antes de abordar asuntos de interés público, ello ante la demanda anunciada por Israel Vallarta y su esposa contra Ciro Gómez Leyva.

Verónica Malo criticó que se dejó de lado el abordaje del tema del fracaso del sistema de procuración de justicia y se han centrado en señalar al periodista que cubre el caso.