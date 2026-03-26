Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida el miércoles 25 de marzo de 2026 en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con los primeros reportes, la detención se habría dado por presuntos problemas migratorios, aunque no se descarta que esté vinculada al proceso judicial contra Duarte por peculado y lavado de dinero.

Gómez Fong fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE, donde podría enfrentar deportación o extradición a México.

Bertha Olga Gómez Fong sería procesada por ICE en Texas; esposa de César Duarte podría ser deportada a México

Luego de darse a conocer su detención, reportes señalan que Bertha Olga Gómez Fong fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE ubicado en la misma ciudad de El Paso, Texas.

Aunque los primeros reportes sugieren que la esposa del exgobernador César Duarte fue detenida por problemas migratorios, no se descarta que los agentes del ICE hayan cumplimentado una orden de aprehensión en su contra.

Bertha Olga Gómez Fong habría sido ubicada en un fraccionamiento privado en El Paso, Texas, en donde agentes del ICE la detuvieron sin que esta tuviera su pasaporte o permiso de residencia consigo.

No obstante, la información sugiere que los agentes federales le habrían informado que su detención tendría fines de extradición.

Detienen en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte (Especial)

Lo anterior, debido a su presunta relación en el proceso por peculado que enfrenta su esposo César Duarte, toda vez que Bertha Olga Gómez Fong es señalada de ayudarlo a triangular fondos del erario público durante su periodo como presidenta del DIF Chihuahua.

Cabe recordar que actualmente, César Duarte se encuentra recluido en el penal del Altiplano, acusado por el delito de lavado de dinero.

Hasta el cierre de esta nota ninguna autoridad se ha pronunciado por la detención de Bertha Olga Gómez Fong, a la espera de una postura oficial que informe lo sucedido.