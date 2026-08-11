El Gobierno de México implementó el plan “Cero robos al transporte” para reducir los asaltos en carreteras, logrando una disminución significativa en vías clave.

Entre el 9 de julio y el 9 de agosto de 2026, los robos bajaron 85.71% en la México-Querétaro, 90% en la México-Puebla y 100% en la Mazatlán-Culiacán.

Además, se recuperaron vehículos, se frustraron intentos de robo y se detuvo a decenas de personas.

Con operativos de vigilancia y acciones como abanderamientos, auxilio vial y drones, el programa refuerza la seguridad del autotransporte.

¿En qué carreteras bajaron los asaltos con el plan “Cero robos al transporte”?

Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de México, tres carreteras registraron una reducción de los robos durante el periodo del 9 de julio al 9 de agosto de 2026.

Las carreteras con mayores reducciones fueron:

México-Querétaro: disminución de 85.71%, con 72 robos registrados.

México-Puebla: disminución de 90%, con 54 robos registrados.

Mazatlán-Culiacán: disminución de 100%, con 50 robos registrados.

Además de la reducción de los robos, las autoridades reportaron vehículos recuperados, robos frustrados y personas detenidas en estas tres vías.

En la carretera México-Querétaro se reportaron:

65 vehículos recuperados con reporte de robo.

33 vehículos recuperados sin reporte de robo.

38 robos frustrados.

56 personas detenidas.

En la carretera México-Puebla se registraron:

85 vehículos recuperados con reporte de robo.

106 vehículos recuperados sin reporte de robo.

60 robos frustrados.

40 personas detenidas.

En la carretera Mazatlán-Culiacán se reportaron:

35 vehículos recuperados con reporte de robo.

6 vehículos recuperados sin reporte de robo.

1 robo frustrado.

3 personas detenidas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018 y 2025 se registró una disminución de 52.07% en el robo al autotransporte.

¿Qué acciones contempla el plan “Cero robos al transporte”?

Para reducir los robos al autotransporte en las carreteras de México, el Gobierno implementó distintas acciones de seguridad y vigilancia.

Entre las actividades realizadas se encuentran:

Abanderamientos.

Auxilio vial.

Proximidad social.

Infracciones.

Escalón.

Caballeros del Camino.

Carrusel.

Casco.

Cinturón.

Radar.

Kilómetros recorridos.

Vehículos inspeccionados con las TIDV.

Horas de vuelo de RPAS.

Horas de vuelo de drones.

Horas de vuelo de helicópteros.

De esta manera, el Gobierno de México busca reducir el robo al autotransporte y reforzar la seguridad en las principales carreteras del país mediante operativos de vigilancia, prevención y atención a los transportistas.