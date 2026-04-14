La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), se lanzó en contra del aumento de peajes que se aplicó el 13 de abril, pues acusó que se trata de una medida que “debilita” a transportistas.

“Desde ANTAC señalamos con firmeza que estas decisiones, lejos de fortalecer al sector, lo debilitan en un momento crítico” ANTAC

Así lo acusó el organismo por medio de un comunicado en el que mencionó cuáles serán los impactos negativos que dejará alza en los precios para el sector transportista.

Debido a lo anterior, la ANTAC urgió a las autoridades correspondientes a iniciar un proceso de revisión de las tarifas de las vías de paga en todo el país.

ANTAC (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

ANTAC rechaza aumento de peajes que “debilitan” a transportistas

El lunes de 13 de abril, Caminos y Puentes Federales (Capufe) actualizó las tarifas de uso de las autopistas y carreteras que administra en el país, pues aumentó el peaje de todas ellas.

El incremento de entre 5% y 9% se aplicó como parte de una actualización periódica para cubrir costos de operación, mantenimiento y modernización; sin embargo, la ANTAC ya se pronunció en contra.

En su comunicado, la organización advirtió que en la actualidad los transportistas ya atraviesan un panorama complejo derivado de los constantes incrementos en el precio del combustible.

ANTAC (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Tras explicar que al alza impacta de forma directa en los costos operativos, ANTAC sentenció que el aumento del peaje es un “nuevo golpe” que genera una “doble presión económica” para los transportistas.

Al recordar que es el sector el responsable de movilizar mercancías, alimentos, insumos y productos esenciales, resaltó que la cadena productiva terminará impactando al consumidor final.

ANTAC exige revisar y revertir aumento de peajes

Al señalar que el aumento de peajes aplicado a nivel nacional debilita a los transportistas, la ANTAC pidió a las autoridades mayor cautela y revisar la decisión de incrementar las tarifas.

Lo anterior debido a que los efectos negativos no serán solo para los consumidores finales de los bienes y servicios, sino que hay diversos factores que resentirán la medida:

Alza de los costos logísticos

Afectación a la competitividad del transporte nacional

Encarecimiento del precio final de productos para la población

Riesgo a la viabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas transportistas

Por dichos elementos, la ANTAC demandó una revisión inmediata de los costos, analizar políticas de real apoyo al transporte, estabilidad en los costos del combustible y un diálogo abierto y serio con las autoridades.

Finalmente, amagó con más acciones de protesta para defender su sustento y dignidad, pues lamentó que lo que prive de parte de las autoridades sea un total desinterés del gobierno.