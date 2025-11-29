El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, revisó junto a transportistas las medidas que se implementarán para reforzar la seguridad en carreteras de México.

Como parte de esos acuerdos, Omar García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en carreteras y proteger al sector transportista ante la violencia.

Según señaló Omar García Harfuch en sus redes sociales, la reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte se llevó a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Transportistas (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Se fortalecerán los operativos en tramos carreteros, acuerdan transportistas y Omar García Harfuch

Grupos de transportistas y Omar García Harfuch acordaron medidas que reforzarán la seguridad en carreteras, las cuales se realizarán en colaboración con la Secretaría de Gobierno y la Guardia Nacional.

Las medidas propuestas en la mesa de trabajo con Omar García Harfuch, incluyen:

Reforzar los mecanismos de coordinación

Dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías

Fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia

Omar García Harfuch agregó que se aprovechará la Estrategia Nacional contra la Extorsión para mejorar la seguridad en carreteras y evitar actos de extorsión en los tramos carreteros.

De igual manera, sostuvo que se realizarán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados con el sector transportista.