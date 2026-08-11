El C4 carretero del Gobierno de México es un Centro de Comando que funcionará en tiempo real para mejorar la seguridad en las carreteras de México.

Desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del martes 11 de agosto, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, explicó su operación.

Este C4 carretero servirá en tiempo real para:

Atención en incidentes carreteros

Eventos masivos especiales a nivel nacional

Coordinación con la Guardia Nacional, CAPUFE, los C4/C5 estatales

Videovigilancia

Radiocomunicaciones

Geolocalización

Análisis de información

¿Cuándo arrancará el C4 carretero del Gobierno de México?

Aunque ya existe un edificio del C4 carretero que inició operaciones por el Mundial 2026, aún faltan las instalaciones de múltiples cámaras de video vigilancia en diferentes carreteras en México.

Pero Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica señaló que se espera que este C4 Carretero arranque operaciones para el próximo 1 de septiembre de 2026.

“Recordar que aunque vamos a estar trabajando lo que resta de 2026, vamos a estar operando” Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC

Además el edificio del C4 carretero contará con:

Postes (10 y 20 mts)

Arcos carreteros (15, 25 y 30 mts)

Una red de video monitoreo e identificación automática de vehículos

Enlaces satelitales

Suministros eléctricos / solares

Plataformas de videos e incidentes/ Generación de alertas

30 días de almacenamiento de video

¿En qué carreteras de México va estar operando el C4 carretero?

De acuerdo con Juan Manuel García Ortegón, el C4 carretero del Gobierno de México ya cuenta con una importante infraestructura para vigilar en un principio los siguientes tramos carreteros:

México – Puebla – Veracruz

México – Acapulco

México – Querétaro

Culiacán – Mazatlán – Durango

Pero se espera que la implementación de la videovigilancia en tiempo real sea en todas las carreteras del país, mientras se sigue trabajando en la instalación de miles de cámaras de seguridad.