Ceci Flores anunció que se convirtió una de las dos primeras buscadoras en México en certificarse en búsqueda de personas desaparecidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Las dos familiares de personas desaparecidas se certificaron en el Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

“Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora/familiares en México han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” del CONOCER” Ceci Flores, madre buscadora

Ceci Flores dijo que con ello se da un paso que puede marcar un antes y un después en la búsqueda de personas desaparecidas pues antes iban aprendiendo durante las acciones en campo.

Ceci Flores aclara que no buscan sustituir al Estado pero aprovechan el CONOCER

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, aclaró que no buscan sustituir a las autoridades ni asumir la responsabilidad que le corresponde al Estado pero aprovechan las herramientas que da el CONOCER para profesionalizarse en la búsqueda de sus hijos y familiares.

La sede en la que tomaron la certificación fue el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del CONOCER en el Estado de Guanajuato, por lo que agradecieron a su director Salomón Ceballos Ochoa.

También gradecieron el respaldo de Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal por su trabajo como líder evaluador y acompañarlas en este proceso de capacitación.

Ceci Flores llama a más buscadoras a certificarse ante CONOCER

Ceci Flores dijo que buscan que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares de personas desparecidas tengan la oportunidad de capacitarse y profesionalizar sus conocimientos.

La madre buscadora de Sonora recordó que el objetivo final es de “encontrarlos” y para ello aprovechan metodología, herramientas y conocimiento que han ido adquiriendo de maneta empírica.