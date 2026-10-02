Ceci Flores reitera llamado a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) a escuchar a las madres buscadoras, ya que pese a sus recomendaciones, no trabaja con las víctimas.

“Ni aunque la ONU lo diga, no nos dan la protección que necesitamos, no le hacen caso a nadie”. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

La madre buscadora y fundadora del colectivo de Madres Buscadoras Sonora también refirió el comunicado emitido por la ONU sobre la violencia contra las familias de desaparecidos.

Aunque Ceci Flores reiteró que pese a los mecanismos y las mesas de diálogo con las autoridades, nadie escucha a las madres buscadoras por falta de amor y voluntad.

Ceci Flores reitera llamado a la ONU ya que acusa, no trabaja con las madres buscadoras

En entrevista con Mario Campos, Ceci Flores señaló que pese a las recomendaciones de la ONU, el organismo internacional no trabajo con las víctimas.

Protesta por desaparecidos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Por lo que la madre buscadora cuestiona a la ONU por su proporción de ayuda tanto en la búsqueda como en la protección para las madres buscadoras para encontrar a los desaparecidos.

Ceci Flores también destacó que falta “amor y voluntad” de parte de todas las autoridades, no sólo por la ONU, sino desde las fiscalías hasta las comisiones de búsqueda en el estado.

Añadió que si bien se ha reunido en mesas de diálogo con diversas autoridades, que lucharon para llegar al cargo olvidándose de lo que tienen que hacer.

Esto conlleva en que las madres buscadoras batallen para obtener protección o recursos para continuar con sus jornadas, por lo que Ceci Flores reiteró, falta amor y empatía.

Ceci Flores responde a comunicado de la ONU sobre violencia contra las madres buscadoras

En el mismo espacio de MVS Noticias, Ceci Flores respondió a la recomendación de la ONU y aseguró que pese a su comunicado deben seguir trabajando sin la protección necesaria.

Esto derivado de la crisis de personas desaparecidas, ya que son las familias las que deben salir en búsqueda pese a que el trabajo le corresponde a las autoridades, acusó Ceci Flores.

Por lo mismo, Ceci Flores destacó que la lucha en ir a buscar a sus hijos termina con madres desaparecidas, asesinadas o amenazadas, pero se niegan a quedarse con la ausencia.

Destacó en ejemplo su caso, ya que si bien en Sonora y Sinaloa se le da protección de parte del Estado, en Ciudad de México se la han negado y pedido que deje de buscar.