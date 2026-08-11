Ceci Flores publicó un video en redes sociales para pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, así como se realizó la reciente jornada nacional de reforestación.

“Me gustaría, presidenta, que así como implementó un operativo tan grande en todo el país para sembrar vida, implemente uno más grande que ese para desenterrar la muerte, porque nos faltan manos, nos faltan pies, nos faltan herramientas para seguir buscando nuestros desaparecidos”. Ceci Flores

En un video, Ceci Flores se dijo impactada por el operativo que se organizó para la reforestación y en el que las propias autoridades utilizaron palas y picos, mismas herramientas que ocupan las madres buscadoras.

Le pido a Dios que tengamos ese gran apoyo que necesitamos para seguir buscando a nuestros desaparecidos porque 11 años de búsqueda para mi hijo Alejandro ya pesa en mi salud y no quiero morir con los brazos vacíos como muchas madres se fueron de este mundo sin volver a ver a… pic.twitter.com/nTH5inGIGA — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) August 11, 2026

Ceci Flores pide a Sheinbaum apoyar la búsqueda de desaparecidos tras jornada de reforestación

Ceci Flores pidió a la presidenta Sheinbaum que implemente un operativo en todo el país, igual o más grande que el de reforestación del pasado fin de semana, pero enfocado en la búsqueda de desaparecidos.

La madre buscadora de Sonora destacó que Sheinbaum “tiene todo” para convocar a una jornada de búsqueda, por lo que pide que use su poder de convocatoria de autoridades para ayudar.

Junto a su video, Ceci Flores escribió que años de búsqueda “ya pesan en su salud”, pero no quiere morir “con los brazos vacíos como muchas madres que se fueron de este mundo sin volver a ver a sus hijos”.

Ante la desesperación, Ceci Flores hizo un llamado directo a Claudia Sheinbaum para que proporcione el apoyo técnico y humano necesario para aliviar el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos.