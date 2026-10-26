Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció la grave falta de insumos y medicamentos en el sistema IMSS-Bienestar, en Sinaloa de Leyva.

El pasado 25 de octubre, el colectivo se encontraban realizando labores de búsqueda en la comunidad de Cubiri de Portelas, en el municipio de Sinaloa de Leyva. Mientras exploraban un predio, el grupo se topó con un enjambre de abejas, las cuales los atacaron.

“El día de hoy, durante nuestra jornada de búsqueda en Cubiri de Portelas, Sinaloa, el operador de la maquinaria y una compañera buscadora fueron atacados por un enjambre de abejas” Ceci Flores. Líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Tras el incidente, el colectivo se dirigió al IMSS-Bienestar de la región, donde les hicieron muchas preguntas previo a brindarles una atención incompleta y es que la institución pública no contaba con los medicamentos necesarios.

“Reconocemos y agradecemos la intervención de un elemento de la Secretaría de Marina, quien auxilió a nuestro compañero y lo trasladó para que recibiera atención médica. Sin embargo, al llegar al IMSS-Bienestar de Sinaloa de Leyva, en lugar de priorizar la atención de emergencia, comenzaron a hacerles preguntas. A esto se suma el grave desabasto de medicamentos e insumos, pues tuvimos que comprar todo lo necesario para atender a nuestros compañeros. ¡Ni siquiera había solución salina!” Ceci Flores. Líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

La activista -de 53 años- calificó este hecho de “indignante” e hizo un llamado a la Presidenta de México -Claudia Sheinbaum-, quien niega que haya desabasto en los hospitales.

“Es indignante que, además de arriesgar nuestra vida buscando a nuestros desaparecidos, tengamos que enfrentar la falta de atención oportuna y de insumos básicos en un hospital público. Exigimos atención médica inmediata y digna, así como el abasto suficiente de medicamentos e insumos. La vida y la salud no pueden esperar ni depender de que las familias tengan dinero para comprar lo que un hospital debería tener disponible”, remató. Ceci Flores. Líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

El día de hoy, durante nuestra jornada de búsqueda en Cubiri de Pórtelas, Sinaloa, el operador de la maquinaria y una compañera buscadora fueron atacados por un enjambre de abejas. Reconocemos y agradecemos la intervención de un elemento de la Secretaría de Marina, quien auxilió a nuestro compañero y lo trasladó para que recibiera atención médica. Sin embargo, al llegar al IMSS-Bienestar de Sinaloa de Leyva, en lugar de priorizar la atención de emergencia, comenzaron a hacerles preguntas. A esto se suma el grave desabasto de medicamentos e insumos, pues tuvimos que comprar todo lo necesario para atender a nuestros compañeros. ¡Ni siquiera había solución salina! Es indignante que, además de arriesgar nuestra vida buscando a nuestros desaparecidos, tengamos que enfrentar la falta de atención oportuna y de insumos básicos en un hospital público. Exigimos atención médica inmediata y digna, así como el abasto suficiente de medicamentos e insumos. La vida y la salud no pueden esperar ni depender de que las familias tengan dinero para comprar lo que un hospital debería tener disponible. #FamiliasBuscadoras #Sinaloa #IMSSBienestar #DesabastoDeMedicamentos #HastaEncontrarlos @Claudiashein — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 26, 2026

IMSS-Bienestar niega falta de insumos tras denuncia de Ceci Flores

En respuesta a la denuncia publica de Ceci Flores, IMSS-Bienestar niega falta de insumos en la institución de Sinaloa de Leyva.

Asegura haber atendido como corresponde a tres personas del colectivo Madres Buscadoras de Sonora por un ataque de abejas.

Informa que dos de ellas recibieron atención en el área de observación de urgencias. Así como se les administró solución salina por vía intravenosa e hidrocortisona, además de antihistamínicos y analgésicos.

Mientras que un tercer afectado, de 75 años, quien tenía picaduras en el rostro, sin signos de edema ni dificultad respiratoria, recibió manejo ambulatorio con antihistamínicos y ungüento.

Para sustentar sus palabras, vía redes sociales, compartió parte de los expedientes médicos.